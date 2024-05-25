老闆清理煎台「下秒幫點餐」　1細節嚇壞趙正平：封殺不會再來！

記者郭采縈／綜合報導

藝人趙正平（趙哥）作風豪爽搞笑，受到許多觀眾喜愛，除了在螢幕前分享個人經歷，私下也常在社群跟網友互動。他日前公開到豆漿店買東西的嚇人經驗，一入店，就看見老闆在清理煎台，誰料等他點完餐，老闆手都沒洗，就又直接接觸食物，決心再也不去消費。

▲趙正平被豆漿店衛生習慣嚇壞。（圖／翻攝自Facebook／趙正平 趙哥）

趙正平平時就常常去該豆漿店，25日再訪卻被嚇壞：「以後不會再來了⋯封殺！」他透露，剛到店裡時，碰見老闆正在清理煎台，努力刮除台面上的油污，推測店家應該很久沒清理了，看對方認真模樣，他也不好意思打擾，就在旁邊等了一下。

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▲趙正平從此封殺該店家。（圖／翻攝自Facebook／趙正平 趙哥）

老闆繼續拿出垃圾桶、另一邊仍奮力刮著汙垢，此時，老闆終於開口：「你要吃什麼？」趙正平本來想點起司蛋餅，但望著眼前的煎台，立刻放棄、改點了4顆小籠包，「此時⋯老闆居然沒有洗手，天啊⋯真的沒有洗手，拿了塑膠袋，直接幫我把包子放在塑膠袋裡」。

店家薄弱衛生觀念讓趙正平大受衝擊，「打完這一篇po文，也吃完包子，現在要去廁所拉一下，希望只是拉肚子就好⋯X⋯」。網友也分享「很多東西，知道了製作過程後，才會了解到你到底是吃了什麼」、「當你沒看到的時候！有些店更精彩」、「怎麼我一直有畫面出來」、「沒洗手真的不行⋯」。