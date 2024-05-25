前MP阿翔「婚禮遲到4年」終於辦了！老婆辣露半球 激吻磨鼻甜炸

記者潘慧中／綜合報導

前「MP魔幻力量」鼓手阿翔（黃柏翔）2019年與女舞者林匯喬登記結婚，並在同年11月迎來寶貝兒子的誕生，組成幸福的一家三口。更值得一提的是，被疫情打亂的婚禮，終於在最近如願舉辦了！

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▲阿翔夫妻倆前往峇里島辦婚禮。（圖／翻攝自Instagram／dreamseanhuang）



照片中，可以看到阿翔身穿一套杏色的西裝，剪裁合身，顯得他格外挺拔。他內搭白襯衫和深色領結，胸前別著粉紅色玫瑰花，與新娘的花束相呼應。

▲阿翔和老婆的婚服都很精美。（圖／翻攝自Instagram／dreamseanhuang）



阿翔的老婆林匯喬則是穿著一件白色平口婚紗，上緣綴有精美的蕾絲細節，完美襯托出氣質之外，還辣露了豐滿北半球，深邃事業線在鏡頭前一覽無遺。簡潔髮型搭配淡雅妝容，整體造型高貴典雅。

▲▼阿翔深情激吻老婆。（圖／翻攝自Instagram／dreamseanhuang）



阿翔夫妻倆挽著手，愉悅地步入婚禮會場，激吻、磨鼻和深情對視的甜蜜畫面全被拍了下來。他事後也在Instagram感性地說，這場峇里島婚禮雖然遲到了4年，但夫妻倆已成為彼此堅強的後盾，「謝謝妳，讓我成為幸福的人！」