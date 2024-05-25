記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣戀愛實境秀《單身即地獄》一連播出3季，每位嘉賓皆擁有火辣好身材、出眾外貌，受到很多忠實觀眾喜愛。近日，劉恃蘟剛於22日恰好來到台灣旅遊，沒想到，後腳男嘉賓李鎮錫也跟著來到台灣旅行，他在IG貼出出發認證照，人在夜市趴趴走，遇到粉絲還親切合照，身為天菜男嘉賓的他，突然現身街頭，引起路人驚呼連連。

▲▼《單身3》李鎮錫人在台灣旅遊。（圖／翻攝自李鎮錫IG）



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李鎮錫職業為咖啡廳老闆，節目《單身即地獄3》播畢後，他的咖啡廳天天人滿為患，粉絲只為看他一眼，且他皆會很熱情地回應每位到場的顧客，為人親切又和善。他24日突然在IG限時動態貼出旅遊認證照，目的地正好就是台灣，熱情分享搭乘機捷、捷運等行程，令全台粉絲嗨到驚呼「居然來台灣了」。

▲李鎮錫熱情轉發與粉絲的合照。（圖／翻攝自李鎮錫IG）



李鎮錫擁有一身健壯肌肉，被封為「天菜男嘉賓」，即使來到台灣，他也不忘去健身房運動，稍早他在IG貼出打卡照，大方自曝在台足跡。不僅如此，他還會轉發與粉絲合照的貼文，對於民眾拍照的要求來者不拒。

有趣的是，李鎮錫入境隨俗，來到台灣特地買「I Love Taiwan」的紀念上衣，一身肌肉幾乎撐爆T-Shirt，他幽默寫下「T恤太小了」，表情無奈相當可愛，反轉魅力收服大批粉絲。