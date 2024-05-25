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8點檔女星星卉「為拍婚戲憋出血尿」　連拍4天…穿婚紗奔急診打點滴

星卉為拍八點檔婚禮大場面忍尿出問題。（翻攝天道YT）

▲星卉為拍八點檔婚禮大場面忍尿出問題。（翻攝天道YT）

圖文／鏡週刊

星卉近日在三立八點台劇《天道》中帶球嫁沈世朋，近日傳出她拍戲中途掛急診，記者探聽才知，她因婚禮大場面戲連拍4天，因為穿脫婚紗不便，不敢喝水怕上廁所，忍出急性尿道炎，一度尿出血尿，萬般不適下，只好臨時向劇組請假，穿戲服白紗直奔急診打點滴。

星卉為戲披上婚紗，心情百感交集，並非因待嫁女兒心，而是因為她經營多年的婚紗店副業因為疫情衝擊收攤，眼看多年的心血付之一炬，難免觸景傷情，但她的婚紗專業也為自己帶來利多，這次戲裡的婚紗造型有不少細節出自她的想法，甚至自己提供配件外套，也大獲好評。

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只是一向求好心切的星卉，為了大場面婚紗戲花了不少力氣，除了情緒濃烈之外，體力、毅力都是一大考驗，儘管她特別選的長度不及地的方便走位，但因穿脫不便，她連拍四天上廁所次數數得出來，快拍完時，她發現自己有些泌尿道發炎前兆，老江湖的她就先吃抗生素，「後來是因為在外景現場超想尿尿，跑廁所好幾次都尿不出來，膀胱快爆炸，才趁放飯時間去醫院打了利尿劑跟消炎退燒的針」。

星卉忍身體不適拍了4天婚禮戲。（翻攝天道YT）

▲星卉忍身體不適拍了4天婚禮戲。（翻攝天道YT）

星卉說，「比較好笑的是，我穿婚紗、戴口罩去掛急診、所有人都以為我真的是真的新娘，醫院每個人的眼神都替我擔心、紛紛要我別緊張先坐著休息，人間有溫情啊、當下感覺真溫暖啊。」敬業的星卉，為怕耽誤劇組拍攝進度，堅持打完針就離開，婉拒醫生建議做膀胱超音波以及內診的建議，當下醫生開始臉色微慍，幸好最後還是放人。她笑說「回到片場我立馬跑了廁所三次尿了超多、然後就生龍活虎了」。

星卉穿婚紗去急診打點滴不忘自拍。（翻攝天道YT）

▲星卉穿婚紗去急診打點滴不忘自拍。（翻攝天道YT）

星卉戲裡的婚紗是自己搭配，典雅漂亮。（翻攝天道YT）

▲星卉戲裡的婚紗是自己搭配，典雅漂亮。（翻攝天道YT）


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