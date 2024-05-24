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李銘順抱怨李銘忠翅膀硬了　給弟弟紅包談到這數字

記者葉文正／台北報導


李銘順、李銘忠兄弟首度合作，兩人將共同主持實境節目《歐吉桑騎士：關於阿順阿忠的中年危機？》，挑戰騎車在台灣深度旅遊、完成任務。日前李銘忠才以《(真)心的一天》與風光雙料入圍台北電影獎，李銘順身為金鐘常勝軍，笑說「現在是他在打壓我啊！」但也表示想跟弟弟一起走星光。

▲李銘順與李銘忠兄弟一起主持節目。（圖／公視提供）

▲李銘順與李銘忠兄弟一起主持節目。（圖／公視提供）
李銘順、李銘忠都相當訝異，2人首度合作竟不是戲劇，而是主持。因為李銘順18歲起就從馬來西亞出外打拚，兄弟倆從小是聚少離多，李銘忠印象中小時候很常吵架，開玩笑說，「但他比我高很多還比我大五歲，一巴掌下去我的臉就沒了！」李銘順則在一旁虧他：「他現在翅膀硬了！」

▲李銘順與李銘忠兄弟一起主持節目。（圖／公視提供）

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▲李銘忠演藝事業多元。（圖／公視提供）

由於兄弟倆第一次一起出外旅遊、完成艱難任務，李銘順笑說，就算旅途中吵架，也要吵給大家看，隨後也補充，他們已經幾十年沒吵過架，「畢竟是自己的親兄弟，也是藉此機會更了解彼此。」


此次節目任務共有七項：切地瓜超狂縱切機車路線、到旗山造刀、小港造船廠打工、澎湖修石滬、小琉球推廣體操、埔鹽老屋修繕、池上獸醫實習生。只是，今年第一號颱風「艾維尼」即將生成，被問到會不會擔心路途中遇到颱風，李銘順表示自己已經「見識過」。

▲李銘順與李銘忠兄弟一起主持節目。（圖／公視提供）

▲李銘順考過駕照超開心。（圖／公視提供）

原來，李銘順曾低估颱風的威力，由於馬來西亞沒有颱風，也沒有地震，有次在颱風登陸前，他拉著老婆范文芳出去吃飯，想說感受一下颱風，結果吃完飯差點叫不到車回家，范文芳後來半夜三點還把他叫起來，隔著窗戶都能見識到颱風的可怕：「我們那邊是雷比較嚴重，雷一來絕對不拿傘、不打電話、不站樹下，但我們真的沒有颱風觀念。」

李銘忠對地震尚未習慣，每每震醒時都在懷疑到底要不要逃，「之前遇過微微地震，同事們都不逃欸！」上次403地震，他被搖醒以後，看窗外也沒人在跑，實在抓不清要逃跑的標準是什麼。


為了節目，兩人還特地考了台灣駕照，考筆試時，李銘順交卷前一刻猶豫超久，李銘順笑說，「我最後一個出來的啊！考得時候大概有10題是模糊的。」加上馬來西亞沒有兩段式左轉的規則、又是右駕，要在台灣騎車還是有一定難度，但對於車水馬龍的路況已是見怪不怪，李銘忠也說，「感覺在台北騎車，會很僵硬！」


值得一提的是，李銘忠日前以《（真）新的一天》、《少男少女》雙料入圍台北電影獎「最佳男主角」、「最佳男配角」，他坦言已經是寫下人生新的紀錄，對於得不得獎，平常心看待，同時認為入圍的對手都有各自優點：「有人說我陪跑，其實我也很樂意，這是很正面的啊，我不入地獄誰入地獄？」李銘順在一旁聽了直呼：「沒這麼嚴重啦哈哈哈！」屆時兄弟倆也有機會在典禮上共同亮相。


李銘忠年初向交往10年的圈外女友求婚成功，被問婚禮何時舉辦，他表示還在討論。李銘順被問到要包多少給弟弟？幽默回說：「要看他這節目對我有多好！」李銘忠反應超快，立刻說道：「我一定照顧周到！輪胎也幫你換！」

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