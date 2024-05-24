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快訊／踢爆賀軍翔「喇舌酒店妹」　葛斯齊現身喊：案情不單純

記者蕭采薇／台北報導

藝人賀軍翔住家24日驚傳遭搜索，台北地檢署證實已查扣手機等相關證據。這次搜索疑似與賀軍翔去年被葛斯齊爆料喇舌酒店妹有關，罪名為「妨害性自主」。不過葛斯齊下午出面澄清，賀軍翔被起訴的事件「與我去年所說的爆料無關」，但也強調「這案子不單純」。

▲葛斯齊受訪談賀軍翔。（圖／記者蕭采薇攝）

▲葛斯齊受訪談賀軍翔。（圖／記者蕭采薇攝）

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葛斯齊現身表示：「今天賀軍翔的這件事，跟我去年爆料的事情，但據我私下了解是沒有關聯。我也沒有收到任何的傳喚。」不過他也強調：「這案子不單純，我有資訊，但沒有證據。」因此不願進一步透露細節，他也否認去年爆料後收到關切電話，直喊：「到底誰說的？」

葛斯齊坦言：「（賀軍翔的）私下生活，我一段時間沒有跟拍他了，我也不知道。」但也認為，要到檢方出手的地步，但事情已非同小可。葛斯齊也說：「有人請我打給之前的爆料者，我不會打這通電話的。」至於是否意外？葛斯齊說：「我意外的是，還有人沒被抓到。」

▲▼賀軍翔。（圖／記者周宸亘攝）

▲賀軍翔住家24日驚傳遭搜索，台北地檢署證實已查扣手機等相關證據。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

據了解，賀軍翔成為刑案被告，是起源於今年初的一場私人聚會，當時賀軍翔和友人相約到一間不對外開放招待所喝酒，現場有一名女性工作人員事後向警方報案，指控賀軍翔對她性侵犯，警方因此曾通知賀軍翔與相關在場人士到案，說明聚會當天的情形，警方完成調查後，將案件移送台北地檢署。

 

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