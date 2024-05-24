「籃籃借款買房遇上詐騙」釣出本尊！樂天女孩總隊長罕動怒：可惡

記者潘慧中／綜合報導

籃籃（籃靖玟）不只是「樂天女孩」（Rakuten Girls）的總隊長，還跨足《綜藝新時代》成為主持群之一。沒想到知名度水漲船高的同時，竟然被詐騙集團盯上，讓她23日罕見動怒直言：「可惡！」

▲籃籃被詐騙集團盯上。（圖／翻攝自Instagram／lan0716）



有網友最近在Instagram收到一則私訊，對方開頭就問「請問籃籃跟你認識嗎」，接著解釋傳訊息的原因，「2022年11月她跟我借款說要買房產但遇上詐騙，她承諾我還款期限早超過很久且不回我聯繫，想麻煩透過你幫我告知或是私訊請跟我聯絡嗎？」

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▲▼籃籃知名度水漲船高。（圖／翻攝自Instagram／lan0716）



該位傳訊者煞有其事地說，並沒有向籃籃收利息，「要分期也沒問題」，只希望女方能有責任地面對此事，「我可以傳跟她的對話內容確認我不是討債集團也不是詐騙集團，麻煩拜託幫忙通知。」

▲籃籃否認有借錢。（圖／翻攝自Instagram／lan0716）



對此，籃籃23日在Instagram限時動態鄭重否認此事，「朋友們如果最近有被私訊這樣的訊息請勿理會也請幫忙檢舉帳號！最近詐騙非常非常多！我從來不會加任何好友去借錢請大家小心，他們是可惡的詐騙壞人！」