王若琳一人分飾2角　「躺坑慘吃土」還狂跳彈簧床

記者蔡琛儀／台北報導

王若琳推出全新英文創作專輯《Hotel La Rut 破爛酒店》，新歌〈There She Smiles (In a Memory)〉MV於5月24日正式上架，Joanna在MV中分飾兩角，「在的人」與「已不在的人」，挑戰多元演出。

▲王若琳新歌〈There She Smiles (In a Memory)〉。（圖／索尼提供）

〈There She Smiles (In a Memory)〉描述與心愛之人離別的心情，同時也因為陷在心碎的回憶裡，才更加了解自己是多麼深愛著對方。王若琳首次和導演Jeff Cravath合作，導演提出的劇本和角色都讓她驚喜不已。

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在拍攝過程中，最具挑戰性的是跳彈簧床，為了拍攝到最完美的結果，她至少跳了20次以上。其中一幕甚至要將已不在的自己埋入土中，她不只要挖土，還必須直接躺平在洞裡被土掩埋，還吃了好幾口土。

全新專輯《Hotel La Rut 破爛酒店》由上一張得獎專輯《愛的呼喚》的錄混音師Adam Lee製作，而〈There She Smiles (In a Memory)〉的MV導演是認識許久的摯友。在MV中，導演不僅親自下海跳舞，更結合自己動畫師的專業，將影像逐格繪製成動畫呈現在MV中，讓王若琳直說：「非常滿意！」