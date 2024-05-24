ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

築地市場爆爭執！名店「邊罵邊趕人」芳瑜媽：欺負觀光客 路人認出全被拍

記者潘慧中／綜合報導

前「甜心主播」芳瑜最近上《女王大人》透露，疫情前曾帶媽媽前往日本的築地市場大啖壽司，未料結帳走出店後，發現店家疑似多收了600元日幣（123元新台幣），她本來想說算了，媽媽卻堅持返回理論，最後場面鬧得讓她直呼「超丟臉」，還被店家趕出去。

▲▼芳瑜。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲排隊名店邊罵邊趕走芳瑜母女。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

[廣告]請繼續往下閱讀...

芳瑜表示那是一間排隊名店，她和媽媽實際吃完覺得相當美味。然而，當她離開該店、檢視收據時，忍不住脫口：「好像多算錢耶，我們啤酒是點小杯，不是點大杯，一杯多了300元，兩杯就多算了600元。」

▲▼芳瑜。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲▼芳瑜。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲▼芳瑜。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲排隊名店疑似多收芳瑜母女600元日幣。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

沒想到芳瑜無心的幾句話，節儉的媽媽完全過不了這個坎，雖然急勸說別計較小錢，但媽媽仍堅持回店裡討錢：「他怎麼可以多算我們的錢？看我們觀光客欺負我們是不是！」

▲▼芳瑜。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲節儉的芳瑜媽無法忍受被多收錢。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

媽媽抓著芳瑜穿過人龍重回店裡，用很不流利的英日文吵架、並請店家退錢。對此，芳瑜坦言當下真的覺得超丟臉，加上排隊的人有很多台灣人，陸續被認出來、被拍照錄影後，不免感到更丟臉。

▲▼芳瑜。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲▼芳瑜被台灣人認出來後更丟臉了。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲▼芳瑜。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

最後，店家因認為芳瑜母女是離店後才反映，便堅持不退費。芳瑜聲稱店家當下連忙趕走她們，聽到媽媽在門外喊「這一家是黑店」等聲響後，店家還出來一邊說「八嘎鴨肉」一邊做出趕人的動作。

▲▼芳瑜。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲▼芳瑜。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲▼芳瑜。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲芳瑜媽堅持要求店家退錢。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

芳瑜透露媽媽因為這件事，對日本留下不好的印象，疫情解封後，雖然她曾提議一起去日本玩，媽媽仍堅持不去，「她就覺得日本是一個不好的地方，會騙人家錢。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

推薦閱讀

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

鍾明軒「政治立場不一樣不行喔」被罵爆回擊！覺得腦殘：過濾了很多朋友

鍾明軒「政治立場不一樣不行喔」被罵爆回擊！覺得腦殘：過濾了很多朋友

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

蔡阿嘎87歲阿嬤「住加護病房」！　二伯門外守候…網關心刷一排

蔡阿嘎87歲阿嬤「住加護病房」！　二伯門外守候…網關心刷一排

直擊／九澤CP爆不合？邱鋒澤驚呼：我們很好啊　親解拆夥原因

直擊／九澤CP爆不合？邱鋒澤驚呼：我們很好啊　親解拆夥原因

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

鍾明軒「政治立場不一樣不行喔」被罵爆回擊！覺得腦殘：過濾了很多朋友

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

芳瑜

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 日正妹歌手飆超穩高音「下秒忘詞崩潰」　大失態網讚：這就是直播
  2. 歌迷已進場「妮姬米娜機場涉毒被捕」　演唱會宣布取消全場錯愕
  3. 鍾明軒「政治立場不一樣不行喔」被罵爆回擊！覺得腦殘：過濾了很多朋友
  4. 小孟老師／5月26日星座運勢　巨蟹雙魚「激情長久幸福滿滿」
  5. 萁萁想送兒「念台中國際學校」　黃鐙輝堅拒：公立學校師資也不錯
  6. 迪士尼傳奇音樂大師辭世！　〈小小世界〉理查德謝爾曼享耆壽95歲
  7. 坎城影展／一次誕生4影后！席琳娜合作跨性別女星奪獎　西恩貝克拿下金棕櫚
  8. 楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的
  9. 妮姬米娜涉攜帶大麻　在阿姆斯特丹機場被捕
  10. 馴鹿寶貝》名為「機會」的毒餌　知道被性侵仍不斷回去

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366