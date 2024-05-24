築地市場爆爭執！名店「邊罵邊趕人」芳瑜媽：欺負觀光客 路人認出全被拍

記者潘慧中／綜合報導

前「甜心主播」芳瑜最近上《女王大人》透露，疫情前曾帶媽媽前往日本的築地市場大啖壽司，未料結帳走出店後，發現店家疑似多收了600元日幣（123元新台幣），她本來想說算了，媽媽卻堅持返回理論，最後場面鬧得讓她直呼「超丟臉」，還被店家趕出去。

▲排隊名店邊罵邊趕走芳瑜母女。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

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芳瑜表示那是一間排隊名店，她和媽媽實際吃完覺得相當美味。然而，當她離開該店、檢視收據時，忍不住脫口：「好像多算錢耶，我們啤酒是點小杯，不是點大杯，一杯多了300元，兩杯就多算了600元。」

▲排隊名店疑似多收芳瑜母女600元日幣。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



沒想到芳瑜無心的幾句話，節儉的媽媽完全過不了這個坎，雖然急勸說別計較小錢，但媽媽仍堅持回店裡討錢：「他怎麼可以多算我們的錢？看我們觀光客欺負我們是不是！」

▲節儉的芳瑜媽無法忍受被多收錢。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



媽媽抓著芳瑜穿過人龍重回店裡，用很不流利的英日文吵架、並請店家退錢。對此，芳瑜坦言當下真的覺得超丟臉，加上排隊的人有很多台灣人，陸續被認出來、被拍照錄影後，不免感到更丟臉。

▲▼芳瑜被台灣人認出來後更丟臉了。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



最後，店家因認為芳瑜母女是離店後才反映，便堅持不退費。芳瑜聲稱店家當下連忙趕走她們，聽到媽媽在門外喊「這一家是黑店」等聲響後，店家還出來一邊說「八嘎鴨肉」一邊做出趕人的動作。

▲芳瑜媽堅持要求店家退錢。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



芳瑜透露媽媽因為這件事，對日本留下不好的印象，疫情解封後，雖然她曾提議一起去日本玩，媽媽仍堅持不去，「她就覺得日本是一個不好的地方，會騙人家錢。」