記者張筱涵／綜合報導

南韓演員在熙（本名李賢均）今年2月遭前經紀人A某起訴詐欺，最後於23日確定被判無罪。所屬經紀公司J Ground特別發出聲明，強調「演員不是白癡」，他本人也在經歷這次事件後，向影迷們報平安並感謝支持與鼓勵，未來會更努力成為一名好的演員。

▲在熙是出道28年的資深演員。（圖／翻攝自Instagram／the_jaehee）



J Ground於23日發出聲明，首爾江西警察署近日對在熙的刑事起訴案件做出了「無嫌疑」的結論，並決定不進行起訴，且「調查結果顯示所有指控均為虛假」。事件起因為，在熙遭A某指控「去年2月以開設表演學院名義借了韓幣6000萬元（約台幣143萬元）後沒還就失聯」並提告，結果是私下本身和其他人有金錢糾紛，試圖找在熙重新合作時遭到拒絕，因此心懷怨恨。

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在熙也在社群平台上感嘆「因為這些指控不屬實，所以我以為會沒事，但謊言成為現實，瞬間就能摧毀一個人，這段時間真的非常艱難，現在不再哭泣，要微笑面對未來」，並承諾「感謝大家不變的愛和鼓勵，我會努力成為一個更好的演員」。

▲在熙終於還清白。（圖／翻攝自Instagram／the_jaehee）