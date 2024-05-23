「獨讓韓韶禧暴走面對」遭轟渣男！柳俊烈首回應：沈默是最好辦法

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星柳俊烈日前爆出「換乘戀愛」，與7年前女友惠利情斷，疑似無縫接軌韓韶禧，但兩人戀情最終沒結果，認愛2週後宣布分手。近日，他因主演的戲劇宣傳接受韓媒採訪，談及當時被砲轟處於沈默的狀態，他首度開口「我覺得是最好的辦法。」

▲柳俊烈近來因戲劇宣傳接受採訪。（圖／翻攝自柳俊烈IG）



柳俊烈情斷交往7年女友惠利，女方因發出一個「真有趣」的回覆，導致他與韓韶禧的感情成了無縫接軌的關係，兩位女生隔空交戰，他卻零回應，遭罵「渣男」。

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事件隔了數月，柳俊烈在接受採訪時，首度回應保持沈默的原因，「比起又開啟一個新的話題，再度製造謠言或是推測性輿論，我覺得還是保持沈默，讓話題別再衍生出新的事，我覺得是最好的辦法」，他沈默接下所有的批判，並坦言自己的心情與受到傷害的部分很難一一對外說明。

▲韓韶禧日前數度暴走發文，不滿自己被指「換乘戀愛」。（圖／翻攝自IG）



被反問「是否有解釋的部分」，柳俊烈笑著回應「沒有，就算是在當時那個當下，我也從來沒想過『之後等時間過了再解釋』，我就是這樣的人，我覺得我要承受所有一切、承受所有的批判。」

▲柳俊烈現已經與韓韶禧分手了。（圖／翻攝自柳俊烈IG）



未來還會公開戀愛嗎？柳俊烈露出些微慌張的笑聲，並回答：「事情才過去沒多久，要說起我有變得不一樣的部分還太早了，再深思熟慮一點，請慢慢地關注我，至於『公開戀愛』那部分，以後我再給您（記者）聯絡。」自換乘戀愛爭議以來，柳俊烈首度公開心情。