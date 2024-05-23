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孟子73代辣孫女孟慶而婚禮倒數3天　3週暴瘦3kg崩潰：快瘋了

記者蔡琛儀／台北報導

孟子73代孫女孟慶而，因4年前穿著爆乳火辣裝上台代領金曲獎爆紅，她在2020年耶誕節就與音樂人Eddie登記結婚，終於將在本週日舉行婚禮，不過婚禮前置工作的忙碌，讓她直呼快要發瘋，為此三週瘦了3公斤。

▲▼孟慶而婚紗照。（圖／孟慶而提供）

▲孟慶而近期忙著準備婚禮。（圖／孟慶而提供）

孟慶而接受《ETtoday星光雲》訪問時透露，夫妻倆工作真的太忙，這兩週才開始籌備婚禮，甚至上週才去試婚紗，「一直以為跟演唱會差不多，想說我都辦過那麼多次，應該小菜一碟，但演唱會可以有很多場，婚禮那個壓力真的無法呼吸，因為是一生一次的感覺，希望沒有遺憾，每個賓客也能賓至如歸。」她笑說自己籌備了一個禮拜，發現老公都在納涼「，我就小小的動之以情，終於上週加入籌劃過程。」好在夫妻倆籌備過程中幾乎沒有爭執，孟慶而說都是自己單方面在暴躁。

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她和爸爸、繼母、弟弟也是睽違20年來首次一家在台灣團聚，但家人明天才抵台，婚禮前兩天才試衣服，時間相當緊迫；而孟慶而的媽媽早在5年前過世，但媽媽的親朋好友仍然包辦4桌，讓她覺得很感動。

▲▼孟慶而婚紗照。（圖／孟慶而提供）

▲▼孟慶而分享絕美婚紗照。（圖／孟慶而提供）

▲▼孟慶而婚紗照。（圖／孟慶而提供）

這次婚禮她特別準備一個橋段謝謝母親。媽媽在她和老公剛在一起沒多久就罹癌，半年後就離世，但媽媽對於老公Eddie非常滿意，「媽媽最後的時光不能講話，還會一直比大拇指給我老公，很滿意他，他不在的時候還會說讚。」屆時也會邀請許多圈內朋友包括蘿莉塔、導演鄧安寧、陳曼青、宋達民、洪百榕等。

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