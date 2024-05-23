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柯震東公開徵演員！林哲熹、蔡凡熙湊一腳投履歷　爆笑對話曝光

記者高語璠／綜合報導

男星柯震東演出過許多知名作品，經常現身社群分享生活日常，他日前在Threads上發文徵演員，僅1天的時間就湧入萬人報名。有趣的是在眾多留言中，發現藝人林哲熹、蔡凡熙跑來湊一腳，紛紛丟上自己的履歷，詢問是否合乎資格。

(外送稿用)▲▼柯震東發文徵演員。（圖／翻攝自Threads／kaikaiko）

▲柯震東在Threads發文徵演員。（左圖／翻攝自Facebook／柯震東 Kai Ko；右圖／翻攝自Threads／kaikaiko）

柯震東除了當演員之外，近年來也多了導演的身份，想尋求演員的他日前發文表示，「有興趣當演員的年輕男女們嗎，如果有請在下面留言，我們需要你們。」貼文一出便吸引大批網友，踴躍報名這次的徵選，就連林哲熹、蔡凡熙等人也現身留言。

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▲▼蔡凡熙、林哲熹現身留言區報名。（圖／翻攝自Threads／jclin0000、caiven.c）

▲▼蔡凡熙、林哲熹現身留言區報名。（圖／翻攝自Threads／jclin0000、caiven.c）

▲▼蔡凡熙、林哲熹現身留言區報名。（圖／翻攝自Threads／jclin0000、caiven.c）

林哲熹貼出自己身穿台中一中制服的照片，先是報出自己的身高體重後，誠懇的說：「我很想嘗試演戲，請給我一個機會」，隨後補充「雖然我超齡了，但我預估最少可以再活30年，還有時間可以培養」；而蔡凡熙則PO出在學生時期打棒球的照片，柯震東打趣回應「有入圍過影帝的，我怕我這小廟容不下」，三人一來一往的互動，逗笑不少網友。

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柯震東, 林哲熹, 蔡凡熙

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