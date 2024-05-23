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鄭俊英性侵案「與KBS律師無關」！　BBC正式致歉刪片段

記者張筱涵／綜合報導

英國廣播公司（BBC）於19日播出一部名為「揭露韓流明星聊天室裡的秘密」的紀錄片，內容涉及韓國藝人勝利、鄭俊英、崔鍾訓等人所牽涉的Burning Sun事件以及非法偷拍和性侵案件。然而，該片卻因為錯誤指控韓國廣播公司（KBS）的律師涉入鄭俊英案件，而引起爭議，目前他們已經全面修改並致歉。

▲▼鄭俊英。（圖／翻攝自YouTube）

▲鄭俊英。（圖／翻攝自YouTube）

根據韓國媒體報導，BBC在該紀錄片中錯誤宣稱KBS的律師曾威脅鄭俊英案件的受害者，導致鄭俊英最終被判無罪。BBC已經在22日對此誤報向KBS道歉，並從紀錄片中刪除了相關片段。

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BBC原本在紀錄片中聲稱，鄭俊英的前女友在案件中因為收到KBS律師的威脅，被告知「在證據不足的情況下，反而可能會因為誣告而受到嚴厲懲處」，因此選擇撤告。然而，事實上，該律師並非KBS的成員，而是另一名律師。

BBC已經正式為此事件道歉，並表示「此次事件是意外導致的錯誤，目前已經刪除錯誤部分並更改內容，真心向KBS致歉。」BBC News的中文和韓文頻道也已在網站上發布公告，說明已經對內容進行了修正。

▲▼鄭俊英。（圖／翻攝自YouTube）

▲BBC勘誤片段的中文公告。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼鄭俊英。（圖／翻攝自YouTube）

▲BBC修正錯誤片段的韓文聲明。（圖／翻攝自YouTube）

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關鍵字

BBC, Burning Sun, 鄭俊英, 勝利, 崔鍾訓, KBS

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