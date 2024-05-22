ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「賭王千金」何超儀簽下老公私人醫師　狂讚他高大帥氣：新一代男神

記者蕭采薇／綜合報導

「賭王之女」何超儀影視歌三棲，也獨立製作多部電影作品。監製新片《拾荒法師》找來《見鬼10》香港導演彭發執導，劇組21日在香港舉行開鏡儀式，她率主演陣容一字排開，其中一位外籍新演員Iman（二蚊）特別受到矚目，原來他是陳子聰的私人醫師，因高大帥氣被挖掘簽約出道，她在現場狂讚「新一代男神」，首次參與電影話題十足。

▲何超儀在新片《拾荒法師》力捧自家新演員Iman，真實身分是老公陳子聰的私人醫師。（圖／852Films）

▲新演員Iman將在新片《拾荒法師》飾演外籍總警司。（圖／852Films）

Iman是陳子聰的私人醫師，陪伴陳子聰從美國到香港，目前照料陳子聰康復過程之餘，將在《拾荒法師》首次參演電影。何超儀透露，Iman是去年11月陪老公回到美國就醫認識的，當時老公剛開完刀，讓她很擔心，由於院內護士照顧很多病人，無法隨時貼身照顧，經朋友介紹認識這位好心的醫師，出了名是跟病人跟到康復為止，更稱半年來幫了老公好多次，不需要整天跑去醫院報到，「因為醫師在身邊，連吃的也都把關了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲何超儀在新片《拾荒法師》力捧自家新演員Iman，真實身分是老公陳子聰的私人醫師。（圖／852Films）

▲何超儀與老公陳子聰，聯手監製全新恐怖電影《拾荒法師》。（圖／852Films）

這次把照顧老公的醫生推出銀光幕當演員，讓電影《拾荒法師》才剛開鏡就話題十足，意外成為演員出道的他，最近為工作積極學粵語，「千算萬算，也沒有想過能在香港成為演員！」何超儀笑說：「我經營852電影公司以來從來沒簽藝人，除了我自己以外，連老公都沒簽，這次破天荒簽下Iman，希望他成為新一代男神！」陳子聰透露，Iman的社群平台有不少粉絲，外型也很適合電影，笑稱：「我在病床上每天看著他，時常驚呼他好有型啊！」

▲何超儀在新片《拾荒法師》力捧自家新演員Iman，真實身分是老公陳子聰的私人醫師。（圖／852Films）

▲《拾荒法師》開鏡儀式，吳冰（左2起）、張文傑、導演彭發、湯怡、Iman、陳家樂、何超儀及劇組人員祈求拍攝順利。（圖／852Films）

《拾荒法師》講述拾荒的法師為枉死的人超渡。十多年沒拍香港鬼片的導演彭發，坦言故事構思超過10年，靈感來自一位擔任法師的朋友，為了累積陰德開始收垃圾，意外發現很多死於非命的往生者，死後三魂六魄會附著在物品上，必須超渡、還魂，「我一聽就好有畫面，一位收垃圾的人私底下是一名法師，專門幫人超渡，如果戲裡有這種角色，我都想看！」他之前因緣際會講給何超儀聽，沒想到對方聽完很喜歡故事裡的角色，彷彿是為自己「量身打造」。

▲何超儀在新片《拾荒法師》力捧自家新演員Iman，真實身分是老公陳子聰的私人醫師。（圖／852Films）

▲何超儀在新片《拾荒法師》力捧自家新演員Iman，真實身分是老公陳子聰的私人醫師。（圖／852Films）

何超儀在新片《拾荒法師》片中到拾荒者的家，看到屋內滿是垃圾，其中一個鏡頭呈現櫃子裡全部都是靈魂殘肢，畫面非常震撼。導演彭發坦言：「這是最花錢的鏡頭，一個鏡頭大概要50萬港幣（約206萬台幣），何超儀看過劇本，知道有這個鏡頭，不知道有這麼貴！」笑稱正考慮該如何跟她爭取更多經費，監製陳子聰聽到當場嚇一跳，何超儀則表示全片預算合理，更稱很喜歡導演的作品，多年來一直尋求合作機會：「他好多年前就想找我，找過我10次！」

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

推薦閱讀

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

蔡阿嘎87歲阿嬤「住加護病房」！　二伯門外守候…網關心刷一排

蔡阿嘎87歲阿嬤「住加護病房」！　二伯門外守候…網關心刷一排

直擊／九澤CP爆不合？邱鋒澤驚呼：我們很好啊　親解拆夥原因

直擊／九澤CP爆不合？邱鋒澤驚呼：我們很好啊　親解拆夥原因

Energy當眾震撼再現16蹲　小巨蛋萬人暴動了！

Energy當眾震撼再現16蹲　小巨蛋萬人暴動了！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

蔡阿嘎87歲阿嬤「住加護病房」！　二伯門外守候…網關心刷一排

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

何超儀, 拾荒法師, Iman

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 日正妹歌手飆超穩高音「下秒忘詞崩潰」　大失態網讚：這就是直播
  2. 歌迷已進場「妮姬米娜機場涉毒被捕」　演唱會宣布取消全場錯愕
  3. 鍾明軒「政治立場不一樣不行喔」被罵爆回擊！覺得腦殘：過濾了很多朋友
  4. 小孟老師／5月26日星座運勢　巨蟹雙魚「激情長久幸福滿滿」
  5. 萁萁想送兒「念台中國際學校」　黃鐙輝堅拒：公立學校師資也不錯
  6. 迪士尼傳奇音樂大師辭世！　〈小小世界〉理查德謝爾曼享耆壽95歲
  7. 坎城影展／一次誕生4影后！席琳娜合作跨性別女星奪獎　西恩貝克拿下金棕櫚
  8. 楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的
  9. 妮姬米娜涉攜帶大麻　在阿姆斯特丹機場被捕
  10. 馴鹿寶貝》名為「機會」的毒餌　知道被性侵仍不斷回去

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366