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「李昇基那小子要幫我還錢！」李多寅親爸欠債拖女婿下水　荒謬言行曝光

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員李昇基2023年與李多寅結婚，今年2月初迎來第一個小孩，不過圍繞夫妻倆的爭議從沒停過，女方家庭過去曾捲入經濟犯罪，導致大眾觀感不佳。近日又有新事件被挖出，李多寅的歌手親爸林榮奎（音譯，임영규）在1993年與演員母親甄美里離婚，怎料最近被指控欠債不還，甚至還搬出女婿李昇基的名字，稱李昇基可能會幫忙還錢。

▲林榮奎欠債卻牽扯李昇基。（圖／翻攝自MBC）

▲林榮奎欠債卻牽扯李昇基。（圖／翻攝自MBC）

南韓電視台MBC節目《時事探查隊》近日公開了最新一集的預告片，一名男子出面爆料，稱母親A在25年期間獨自扶養3個孩子，卻在認識林榮奎後離家出走，1年期間匯款265次給林榮奎，金額共為2億韓元（約472萬台幣），隨後A向林榮奎要求還錢，林榮奎卻提及了女兒李多寅的老公李昇基表示「說不定李昇基會幫忙解決」、「要跟那小子拿錢才行」相關訊息都有作為證據保存下來。

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▲林榮奎欠債卻牽扯李昇基。（圖／翻攝自MBC）

▲節目採訪到林榮奎本人。（圖／翻攝自MBC）

節目製作單位在江原道找到了林榮奎，試圖向本人討要說法，林榮奎竟回答「問這個幹嘛？你是刑警嗎？我不想回答」，還擺出了打叉的手勢，拒絕針對欠債一事給出回應。更詳細的內容將會在23日晚間播出的節目中揭開。

演員甄美里與前夫林榮奎於1987年結婚，生下了李侑菲、李多寅兩個女兒後，兩人婚姻僅維持6年，在1993年劃下句點，離婚當時兩女兒分別為3歲、1歲，由甄美里扶養長大。

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李昇基, 李多寅, 甄美里, 朴榮奎

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