零距離緊貼！劉亦菲「背後抱」舒淇　同框畫面掀熱議：好養眼　

記者高語璠／綜合報導

珠寶品牌寶格麗日前在羅馬舉行周年活動，邀請了品牌代言人安海瑟薇、劉亦菲、舒淇等人一同參與這場盛事。事後，劉亦菲透過社群平台曬出與舒淇的同框照，只見她霸氣的將對方摟進懷中，在網路上引發討論。

▲劉亦菲曬出舒淇同框照。（圖／翻攝自微博／舒淇）

劉亦菲昨（21日）更新微博貼文，從分享的照片可見到，她綁著高馬尾髮型，身穿黑白配色的短洋裝，簡單卻不失氣質，兩隻手勾在一起圍成一個圈，套住站在前方的舒淇，在鏡頭前兩人露出燦爛的微笑，比出俏皮嘟嘴、親吻的姿勢，看上去相當可愛。

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▲劉亦菲從背後抱緊舒淇，藉此看出兩人的好交情。（圖／翻攝自微博／劉亦菲）

隨後舒淇也在版面PO出與劉亦菲的合影，不過照片有別於前面，她們盛裝打扮的出現在畫面中。舒淇以暗紅色低胸禮服亮相，搭配著飾品顯得美麗動人；而劉亦菲則身穿綠色高衩禮服，將她完美的身材比例給展現出來。

▲劉亦菲、舒淇近日被邀請出席寶格麗周年活動。（圖／翻攝自微博／舒淇）

兩人同框畫面曝光後，讓網友大飽眼福表示，「美女同框好養眼」、「兩位姐姐友誼長存，就是賞心悅目」、「舒淇怎麼47歲一點都沒什麼變化啊，跟以前一樣漂亮」、「對我眼睛很友好的兩位仙女」。