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李翊君《諾言》掀翻唱熱潮！　她緊張認了：壓力很大

▲▼李翊君大馬開唱。（圖／艾迪昇傳播提供）

▲李翊君大馬開唱。（圖／艾迪昇傳播提供）

記者翁子涵／台北報導

李翊君20、21日在馬來西亞雲頂「雲星劇場」演出，5千多個位子座無虛席，她一口氣演唱《沙漠寂寞》、《雨蝶》、《萍聚》、《風中的承諾》等14首經典歌曲，每首歌都引起觀眾共鳴，特別唱到近期在抖音平台爆火的《諾言》，全場合唱宛若大型KTV，她自嘲：「現在太多人都在社群平台唱《諾言》，高手在民間，唱得好的人太多了，讓我演唱時有點小壓力。」

▲▼李翊君飆唱多首經典歌。（圖／艾迪昇傳播提供）

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▲李翊君飆唱多首經典歌。（圖／艾迪昇傳播提供）
  
李翊君的《諾言》近日在各大網路平台掀起傳唱風潮，吸引不少影音主播獻唱，歌迷敲碗要她錄演唱影片，她找女兒王敏淳鋼琴伴奏，獻唱鋼琴版本《諾言》，影片上架抖音不到一週，竟然吸引1753萬次觀看，她開心地說：「非常謝謝大家喜歡我的歌曲，能唱到《諾言》是我的福氣。」她透露《諾言》在她的歌唱事業，佔有很重要的位置，是自己的轉型之作。
 
李翊君表示《諾言》這首歌是她生涯很特別的里程碑，當年她出完台語專輯後，面對轉型瓶頸，恰好就收到了《諾言》，她回憶當時在錄音室，抱著唱到完美的決心，和製作人磨了很久，才達到大家都滿意的標準，所幸功夫沒白費，專輯一出，10天就賣破10萬張，為她的事業打了一劑強心針。
 
對於這麼多人傳唱《諾言》，李翊君感謝大家的喜愛，直言能唱到《諾言》這首經典歌曲，是上天給的禮物。她分享演唱小訣竅，她說：「這首歌有很多三連音，只要把三連音唱好，就可以很抓耳朵。」為了答謝粉絲的喜愛，她也錄製《諾言》對唱版影片，要在社群平台上和粉絲對唱。
 

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