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鄭捷10年前捷運殺人「為什麼我們沒學到教訓」！胡文英：台灣應效仿大陸

記者潘慧中／綜合報導

台中捷運21日發生驚悚砍人事件，引發社會輿論，女星胡文英21日便在社群網站無奈地說，「為什麼我們發生了鄭捷捷運殺人沒學到教訓？拜託拜託，趕快立法杜絕制止犯罪。」

▲▼胡文英。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）

▲胡文英對於中捷發生砍人事件發表看法。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）

胡文英感謝當時捷運上有長髮哥見義勇為地與嫌犯搏鬥，冒著受傷的風險壓制嫌犯，才沒有出現更多受害者，「不然後果難以想像…台灣應該多一點這樣有勇氣的人。」

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若是搭捷運遇到類似狀況，胡文英表示她一定會拿鑰匙丟嫌犯眼睛，「讓他看不見，再叫大家一起壓制他。」

▲▼胡文英。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）

▲胡文英認為台灣應該效仿大陸的安檢。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）

對此，胡文英建議「台灣應該效仿大陸」，原因是她之前在大陸搭捷運前都要通過安檢，無論是小包或大包，通通都要過安檢，「甚至連瓶裝水都要先喝一口確認沒問題才行」，只盼政府機關能盡快立法，以防不幸事件再發生。

胡文英IG全文：

今天又發生捷運殺人悲慘事件
幸好有馬尾哥見義勇為與嫌犯搏鬥
自己也掛彩受傷
因為他壓制嫌犯，讓受害者減到最低的程度
不然後果難以想像…
台灣應該多一點這樣有勇氣的人

如果我在捷運上我一定會拿鑰匙丟他眼睛
讓他看不見
再叫大家一起壓制他

真心建議台灣應該效仿大陸
我之前在大陸坐捷運他們都要過安檢
大包小包全要過
甚至連瓶裝水都要先喝一口確認沒問題才行
為什麼我們發生了鄭捷捷運殺人沒學到教訓
拜託拜託
趕快立法杜絕制止犯罪

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