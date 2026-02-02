快訊／袁惟仁纏病8年逝世！　享年59歲

記者翁子涵／台北報導

資深音樂人陳子鴻今在臉書透露「小胖老師」袁惟仁病逝，享年59歲，消息一出引來各界震驚又不捨，袁惟仁2018年7月在上海時因意外跌倒，引發腦溢血，搶救過程發現還腦部有腫瘤，動刀與死神搏鬥2個月後，也脫離險境返回台東老家休養，狀況一度良好，臥病長達8年時間後，今病逝家中，結束燦爛一生。

▲▼袁惟仁病逝，享年59歲。（圖／資料照）



袁惟仁2018年前在上海病倒回到台東老家休養後，近年病況成謎，陳子鴻稍早在臉書轉發袁惟仁姊姊(袁藹珍)的發文：「大家好，小胖選擇今天離開我們,我們尊重他的意願，他走得平靜，從此自由。我們會帶他回台北和我父親安葬在一起，一個有山有水他熟悉的地方。慶幸他留下很多歌曲，想念他時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽他無所不在。謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶著你們的溫暖離開的。」

袁惟仁生前音樂才華洋溢，曾擔任S.H.E、動力火車、齊秦等歌手的專輯製作人，也曾寫過《征服》、《旋木》、《夢醒了》、《離開我》、《夢一場》等紅遍大街小巷的經典歌，而他最為人周知的就是擔任《超級星光大道》的評審，靠著犀利又幽默的講評爆紅，最常對參賽者說的「加油好嗎？」更成為經典語錄，袁惟仁後也把事業重心轉往大陸發展，卻在正逢事業高峰的半百年華倒下。

▲袁惟仁和前妻陸元琪育有一對兒女。（圖／翻攝自FB、IG／陸元琪、袁融）



2016年袁惟仁和陸元琪離婚，當時他在上海病危，陸元琪也帶著一雙兒女趕赴上海探望，由於全身插管，兒子袁義還一度難以接受爸爸的狀態，沒想到二度跌倒，袁二姊發長文怒揭袁的兒女袁義和袁融2年來不聞不問，而袁融則無奈吐露是受到奶奶阻擋，兄妹倆已600多天沒見到父親，只能偶爾靠視訊來打探病父近況，而大人間的紛擾，多少也在他和兒女之間種下許多未了的遺憾。

袁惟仁生前擁有好人緣，當時傳出病倒，好友張宇考量到袁家人須面對龐大的醫療和照護費用，在去年就發起小胖基金募款活動，號召游鴻明、巫啟賢、十一郎、陳子鴻、莫凡等星友，每月資助袁家約4萬元救助金，如今病逝家中，留給親友無限的思念和悲痛。