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X頭不性感被離婚！　具惠善傷透「還是愛著安宰賢」…1句話讓人揪心哭了

記者田暐瑋／綜合報導

南韓女星具惠善與安宰賢3年婚姻變質，雙方連日來交鋒，使得越來越多夫妻間的私事曝光，她1日在IG發出疑似要引退的文句，提到：「最後一次和大家打招呼。」律師也證實此事，但她對男方依舊痴情，即使被對方譏諷「乳頭不漂亮」，卻還是不願意離婚。

具惠善雖然在婚姻中被傷透，卻還是靠一己之力反擊安宰賢，堅強態度堪稱女性典範，也讓人心疼不已。她先前表示，安宰賢曾嫌棄她的乳頭不性感，所以才要離婚，即使面對如此惡毒的言語，她3日透過律師表示：「至今依舊沒有想要和安宰賢離婚！」

▲具惠善還是不想離婚。（圖／翻攝自IG）

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▲具惠善還是不想離婚。（圖／翻攝自IG）

也因此，具惠善並沒有提過訴訟，對於她的一片痴情，粉絲紛紛出聲抱不平，也感到相當心疼。具惠善律師2日也表示：「具惠善正在準備發行的《我是你的伴侶寵物》（暫譯，나는 너의 반려동물）將會作為演藝圈最後活動，之後便會暫時中斷（演藝生活）。」

至於她接下來的動向，律師也做出說明，「預計會準備大學復學」，短期內似乎打定主意要脫離藝人身分，而何時回歸也變得遙遙無期。具惠善在1日更新的Instagram貼文中表示：「大家好，我是具惠善，我在散文集《我是你的伴侶寵物》發行前，最後一次和大家打招呼，真的很感謝你們一直以來的支持和愛護，托你們的福我才能實現夢想，未來也一定要幸福又健康快樂喔！我愛你們，具惠善敬上。」因此引發引退的猜測。

▲具惠善和安宰賢鬧離婚中。（圖／翻攝自具惠善IG）

▲具惠善和安宰賢鬧離婚中。（圖／翻攝自具惠善IG）

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