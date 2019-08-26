ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蔡旻佑還原《我可以》經典歌！　「聽不夠就來Legacy」

記者關韶文／台北報導

歌手蔡旻佑近期忙著為新專輯《變心記》宣傳幾近爆肝，25日仍是擠出空檔為公益活動獻唱，午後時光與樂迷聚首在咖啡廳，以不插電方式、在一小時用歌聲陪伴所有粉絲，這場演出門票所得全額捐至流浪動物花園協會。

活動現場以毛小孩塗鴉佈置讓氣氛充滿溫暖，粉絲既可以沉浸音樂，同時又可以做善事，不同於過往舞台演出，這次蔡旻佑直接坐著吟唱，用零距離的互動唱歌，另類「唱談會」與粉絲面對面尬聊近況，他不覺得尷尬，搞笑說：「對我們這種偶像歌手，對到眼不算什麼。」

▲▼蔡旻佑。（圖／何樂音樂提供）

請繼續往下閱讀...

▲▼蔡旻佑為公益獻唱。（圖／何樂音樂提供）

▲▼蔡旻佑。（圖／何樂音樂提供）

選唱歌單充滿甜甜味道，《翻不完的夏天》、《快樂地想你》等情歌讓全場陷入陶醉，蔡旻佑對演出高要求，上半場邀來吉他手伴奏，下半場則自己鋼琴彈奏，唱完《小乖乖》他笑說：「以前寫這首歌，因為那時候年紀小，感情世界也都很簡單，所以會稱呼對方小乖乖，現在超過30歲了，再這樣叫會很容易嘴軟，但你們都才20歲，這首歌很適合你們的。」

他雖自嘲近年粉絲「變心」變少了，但這回公益音樂會門票不僅完售，更有來自日本的櫻花妹粉絲觀賞力挺，興奮拿著實體專輯要他簽名。面對粉絲直呼「聽不夠」，他熱情呼籲「如果今天你們沒聽夠，希望你們9/28一起到台北華山Legacy演唱會來看我！會唱更多歌曲。」
 

推薦閱讀

小男孩TICC演唱會請到陳零九！　合唱「兩年前經典歌曲」

小男孩TICC演唱會請到陳零九！　合唱「兩年前經典歌曲」

李榮浩生日下跪求婚　楊丞琳媽媽「意外生氣了！」

李榮浩生日下跪求婚　楊丞琳媽媽「意外生氣了！」

第一位在山東臨沂開唱的女歌手！　莫文蔚找到「當地彩蛋」

第一位在山東臨沂開唱的女歌手！　莫文蔚找到「當地彩蛋」

等3年！楊丞琳終於宣布「好消息」　神秘透露：剩一半了

等3年！楊丞琳終於宣布「好消息」　神秘透露：剩一半了

蘇打綠團員曝光2020年合體進度！　「音樂型態」保證驚喜

蘇打綠團員曝光2020年合體進度！　「音樂型態」保證驚喜

狂！脆樂團找熊仔合作單曲！　關係竟是「大學學弟」

狂！脆樂團找熊仔合作單曲！　關係竟是「大學學弟」

董事長樂團吉董「暖舉曝光」　幫助新人獲得文化部補助！

董事長樂團吉董「暖舉曝光」　幫助新人獲得文化部補助！

創作新人甩禁忌！　鬼月拍MV「演出頭七回家的膽小鬼」

創作新人甩禁忌！　鬼月拍MV「演出頭七回家的膽小鬼」

誤會了！李榮浩求婚「不在海上」　楊丞琳首露面還原❤

誤會了！李榮浩求婚「不在海上」　楊丞琳首露面還原❤

八三夭登上日本Summer Sonic！　擔憂：怕沒人認識我們

八三夭登上日本Summer Sonic！　擔憂：怕沒人認識我們

高圓圓生完孩子變了！　對比產前女神照…網驚指：老了5歲

高圓圓生完孩子變了！　對比產前女神照…網驚指：老了5歲

子瑜漂髮不好看？　「後台零修圖照曝光」…TWICE天天看也傻眼

子瑜漂髮不好看？　「後台零修圖照曝光」…TWICE天天看也傻眼

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

高圓圓生完孩子變了！　對比產前女神照…網驚指：老了5歲

子瑜漂髮不好看？　「後台零修圖照曝光」…TWICE天天看也傻眼

婚變王泉仁不怕苦！　麻衣「驚人身價」被挖出…打臉50萬豪門零用錢

無尊親哥哥超帥！　結婚敬酒到一半「張嘴大笑」…網驚：基因太強

Albee范乙霏露天解放…這張泳裝照「被狂放大右上角」！　網驚喊「露點了嗎」

雷／《德魯納》IU月靈樹花枯萎！　劇迷虐慘：呂珍九哭到我心碎

泰國玩5天「買地鐵票吵翻」男友一路擺臭臉！　包包掏出3萬塊…曾智希回國分手

辣妹穿背心搭小黃！　狼運將「激烈侵犯抓○○」…色問：勾引男人嗎

防彈Jin私底下舉動曝光　泰勒絲本尊看到驚喜：我好愛他們！

唐綺陽運勢／本周4星座很戲劇「命運變化大」！　魔羯受歡迎桃花運最旺

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

蔡旻佑

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 郭雪芙認愛劉以豪飆收視　馮凱親吐《不能是朋友》結局：有些遺憾
  2. IU鐵粉體重破百4個月狂甩32kg　驚人對照圖曝光登熱搜第一
  3. 林莎、羚小鹿三角泳褲「開腿爬墊」走光了！　《玩很大》後製狂遮草莓…網看傻
  4. 蔡旻佑還原《我可以》經典歌！　「聽不夠就來Legacy」
  5. 泫雅暴瘦到雙頰凹成洞！　手一彎「骨頭明顯突出」網嚇傻
  6. 資深女星中風夫過世：隔天弟弟也走了！　她找上地下錢莊...改賣蔥油餅維生
  7. 巨雷解析／德魯納酒店主人「不是張滿月」？　過橋為ＯＯＯ只走30天
  8. 周興哲爆假分手事件！　醒來收到「女友澄清簡訊」笑出來
  9. 萊恩雷諾斯惡搞老婆生日「各種NG醜照」全部公開！網笑爆：這老公好欠打
  10. 鄭敬淏新戲其實是喜劇！《當惡魔呼喊你的名字》翻轉劇情又哭又笑

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366