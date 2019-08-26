蔡旻佑還原《我可以》經典歌！　「聽不夠就來Legacy」

記者關韶文／台北報導

歌手蔡旻佑近期忙著為新專輯《變心記》宣傳幾近爆肝，25日仍是擠出空檔為公益活動獻唱，午後時光與樂迷聚首在咖啡廳，以不插電方式、在一小時用歌聲陪伴所有粉絲，這場演出門票所得全額捐至流浪動物花園協會。

活動現場以毛小孩塗鴉佈置讓氣氛充滿溫暖，粉絲既可以沉浸音樂，同時又可以做善事，不同於過往舞台演出，這次蔡旻佑直接坐著吟唱，用零距離的互動唱歌，另類「唱談會」與粉絲面對面尬聊近況，他不覺得尷尬，搞笑說：「對我們這種偶像歌手，對到眼不算什麼。」

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▲▼蔡旻佑為公益獻唱。（圖／何樂音樂提供）

選唱歌單充滿甜甜味道，《翻不完的夏天》、《快樂地想你》等情歌讓全場陷入陶醉，蔡旻佑對演出高要求，上半場邀來吉他手伴奏，下半場則自己鋼琴彈奏，唱完《小乖乖》他笑說：「以前寫這首歌，因為那時候年紀小，感情世界也都很簡單，所以會稱呼對方小乖乖，現在超過30歲了，再這樣叫會很容易嘴軟，但你們都才20歲，這首歌很適合你們的。」

他雖自嘲近年粉絲「變心」變少了，但這回公益音樂會門票不僅完售，更有來自日本的櫻花妹粉絲觀賞力挺，興奮拿著實體專輯要他簽名。面對粉絲直呼「聽不夠」，他熱情呼籲「如果今天你們沒聽夠，希望你們9/28一起到台北華山Legacy演唱會來看我！會唱更多歌曲。」

