安宰賢結婚1年罹憂鬱症！　具惠善扯謊、失控闖進家：我很害怕

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男演員安宰賢近日遭妻子具惠善控出軌，女方同時公布兩人贍養費沒談攏，導致他形象一落千丈。在沉默4天以來，他終於在21日晚間於Instagram發文，他強調自己愛過具惠善，更不曾做出對於婚姻不忠之事，但兩人結婚3年以來，雖努力挽回婚姻，最後還是走向離婚結局。對於女方指控他不交出房子所有權，他也在文內一併解釋，「我都付了，但沒幾天後，她又向我要公寓的所有權。」

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▲安宰賢打破沉默出面，指控具惠善說謊還闖入家裡。（圖／翻攝自具惠善、安宰賢IG）



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安宰賢與具惠善結婚1年後，便罹患心理疾病，他直言「這3年來很幸福，但我也在精神方面承受極大壓力。」兩人在7月30日協議離婚，他不僅支付了女方要求的離婚協議金，還將當初具惠善先墊的捐款金額一併退還，「這些錢，並不是因為婚姻決裂而支付的咎責金，而是想要給我曾經愛過的妻子，一點點經濟上的補助也好。」沒想到幾天後，具惠善以金額不足為由，要求他再把房子的權狀交出來。

▲具惠善、安宰賢的甜蜜已成過往。（圖／翻攝自tvN）



兩人協議離婚後，安宰賢直到8月8日才向經紀公司告知此事，並著手展開相關資料的發佈準備，對於離婚的心意堅決。8月9日當天，具惠善卻向警衛說謊表示「把鑰匙搞丟了」，擅自闖入了他自己住的房子裡，具惠善振振有詞地表示：「我不是無端入侵，我是你老婆。」女方開始翻找他的手機並錄音，安宰賢驚慌寫下：「那時在睡覺的我，被她的行為嚇到了，也很害怕。」

至於具惠善聲明指控，安宰賢向理事說她的壞話。安宰賢也在IG裡表示，「我沒有說她壞話」，雙方的訊息內容只是在詢問，房子權狀以及有沒有權利要求等相關問題，具突然闖入他家的那晚，也讓他正式發現，兩人的婚姻無法繼續維持下去。後來，具惠善才向他表明，預計在8月28日向法院提出離婚。

▲具惠善當年嫁給安宰賢，沒辦婚宴，所有金額捐給兒童病院。（圖／翻攝自官網）



兩人結婚短短3年，安宰賢在婚後1年4個月罹患憂鬱症，「我接受了精神科的治療，並服用抗憂鬱的藥物，結婚以來，我盡全力做好丈夫的義務，從沒做過任何丟臉的事。」他與女方進行了長時間的通話，但兩人達成的協議卻被扭曲，令他對於婚姻正式失去信心，決心離婚。