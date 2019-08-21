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獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」！　鳳梨狂被開副本怒了：妳就這樣把我毀掉

記者田暐瑋／台北報導

網路紅人罔腰跟男友鳳梨交往4年，她經歷過變性後的痛苦恢復期，男方不離不棄一路在旁陪伴，過程中雖有多次爭執，但最後仍和好，不過日前鳳梨在IG發了許多低落文，表示被抹黑到很心累。《ETtoday》記者向鳳梨求證，他坦言和罔腰的確已經分手，但對女方更多的是虧欠和心痛。

《ETtoday》記者21日關心鳳梨狀況，他坦言和罔腰的4年感情已經畫下句點，現在只能算是工作夥伴，在分手後卻連帶自己品牌的代言人遭到攻擊，他澄清對方不是第三者，卻被酸民猛烈攻擊，整個人非常害怕。

▲罔腰和鳳梨分手。（圖／翻攝自鳳梨、罔腰IG）

▲罔腰和鳳梨分手。（圖／翻攝自鳳梨、罔腰IG）

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事實上，鳳梨日前就曾在IG發限時動態，直言分手原因彼此都清楚，4年來都是自己被開副本，自己也被塑造出很糟的形象，但因為不喜歡把不好的事放大，才會一直容忍，如果不照罔腰的意思，就要被帶風向攻擊，「你就這樣把我毀掉，你不覺得自己很自私嗎？每次每次都被你開成這樣，我到底是怎麼了？」

▲罔腰和鳳梨分手。（圖／翻攝自鳳梨、罔腰IG）

▲鳳梨在IG發文。（圖／翻攝自鳳梨IG）

被問到還有什麼話想說，鳳梨顯得無奈，「我一直都說大家認識我，是因為罔腰才認識我，這是事實，但是她跟她那群腦粉，這些年一直塑造我很爛，然後我都靠她，然後我怎樣怎樣的形象，搞得我跟吃軟飯的一樣。」不過氣歸氣，鳳梨也坦言很謝謝罔腰過去的支持，「在四年前我最低潮的時候，什麼都沒有的時候，是她跟我一起努力過來，我很感恩。」

罔腰和鳳梨因為擔任《愛，無界限》男女主角爆紅，鳳梨雖然一開始不知道罔腰的性別，但在得知後只花了5秒就接受了，雖然平常愛打打鬧鬧，一舉一動中都流露出無限疼愛，男方更陪她到泰國接受變性手術，全程隨侍在側，展現體貼可靠的一面。

▲罔腰和鳳梨分手。（圖／翻攝自鳳梨、罔腰IG）

▲罔腰和鳳梨。（圖／翻攝自鳳梨、罔腰IG）

在變性完後的七夕，鳳梨準備情人節驚喜，罔腰因傷口未復原，只能躺在沙發上看著男友捧著一束玫瑰和禮物進家門，看見對方拿出1.3克拉的鑽戒後，雖然嘴上嫌著：「你有病哦，累死了。」但臉上仍露出幸福笑容。鳳梨解釋，1.3克拉鑽戒代表著「一生」，而14朵玫瑰則代表著「一世」，對罔腰許下了承諾，罔腰事後感動發文謝謝男友的貼心，表示會永遠記得這感動的一刻，坦言這是人生中第一顆克拉鑽戒，「我會好好努力，顧好我傷口，繼續當你的吳太太！」真愛故事一度感動許多網友。

▲罔腰和鳳梨分手。（圖／翻攝自鳳梨、罔腰IG）

▲鳳梨回覆網友表示累了。（圖／翻攝自鳳梨IG）

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罔腰, 罔腰尬鳳梨, 鳳梨

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