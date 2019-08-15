ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

吳慷仁曬黑爆瘦目標65公斤！《與惡》瞄準金鐘：獎還是可以給我啦

▲▼吳慷仁出席第6屆酷兒影展。（圖／酷兒影展提供）

▲吳慷仁出席第6屆酷兒影展。（圖／酷兒影展提供）

記者林映妤／台北報導

吳慷仁15日出席第6屆酷兒影展開幕式，透露自己休息2個月最近終於要投入影集拍攝，雖然內容還未能透露，但他興奮表示，「這部戲對我來說非常重要，這個角色有象徵性，很感謝導演願意給我這個角色。」為了這部戲他已經爆瘦4公斤，目前68公斤的他目標是65，還要曬黑，讓他笑說自己看起來會像勞工。

今年《我們與惡的距離》大獲口碑好評，吳慷仁有望再度瞄準金鐘獎，但他抱持平常心，「現在對我來說，金鐘鼓勵性質大過於得獎後的實質幫助，我比較希望幕後團隊能被肯定，因為有了他們整部戲才能去蕪存菁，還有平台的合作方法都是大家可以思考的地方。」最後他仍大笑：「但獎還是可以給我啦！」

請繼續往下閱讀...

▲▼吳慷仁出席第6屆酷兒影展。（圖／酷兒影展提供）

▲吳慷仁近期將加入新影集拍攝，相當興奮。（圖／酷兒影展提供）

演技早已受肯定，吳慷仁現階段只想放慢腳步把戲演好，「新人會覺得沒戲演是瓶頸，因為缺乏經驗嘛，但我現在會覺得，沒有時間好好準備才是瓶頸。」他2個月前就開始新戲前置作業，劇本讀到爛掉，「這次非常難得，以往的劇本可能看過就會懂它要的是什麼，這次我有種表演要追著劇本跑的感覺，很興奮！」

吳慷仁認為進入產業，一開始有想要為這個領域「做些什麼」的熱忱，近年沉澱過後體認到自己從「是個演員」轉變為「只是個演員」，但他仍努力發揮影響力，其實能將演員做好就好。

子瑜台灣老家「內部裝潢曝光」！　看她熱舞...家人反應令粉笑翻

推薦閱讀

衰搶匪VS.肖查某！《深夜加油站遇見抓狂衰事》離奇神展開

衰搶匪VS.肖查某！《深夜加油站遇見抓狂衰事》離奇神展開

影／新版小婦人《她們》首預告！台詞引爆女力「觀眾看哭了」

影／新版小婦人《她們》首預告！台詞引爆女力「觀眾看哭了」

《黑袍糾察隊》好評激推！破紀錄成為亞馬遜「評價、點擊最高」影集

《黑袍糾察隊》好評激推！破紀錄成為亞馬遜「評價、點擊最高」影集

昆汀打破沉默！首回應「侮辱李小龍爭議」：他就是個傲慢的人

昆汀打破沉默！首回應「侮辱李小龍爭議」：他就是個傲慢的人

安潔莉娜裘莉《永恆族》形象照曝光！金色盔甲美翻「風格超華麗」

安潔莉娜裘莉《永恆族》形象照曝光！金色盔甲美翻「風格超華麗」

影／《返校》正式預告中元節發布！揭密師生戀、鬼差驚悚現身

影／《返校》正式預告中元節發布！揭密師生戀、鬼差驚悚現身

雷神索爾4《Thor：Love and Thunder》劇本完成！明年初確定開拍

雷神索爾4《Thor：Love and Thunder》劇本完成！明年初確定開拍

《玩命關頭：特別行動》全台3.32億！台、美蟬聯雙周票房冠軍

《玩命關頭：特別行動》全台3.32億！台、美蟬聯雙周票房冠軍

橫跨漫威、DC的男人！《水行俠》、《驚奇隊長》男星加入《噤界2》

橫跨漫威、DC的男人！《水行俠》、《驚奇隊長》男星加入《噤界2》

獨家／藤井樹《我們不結婚，好嗎》翻拍電影！男女主角曝光「曾入圍金馬」

獨家／藤井樹《我們不結婚，好嗎》翻拍電影！男女主角曝光「曾入圍金馬」

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！　路邊被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！　路邊被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！　路邊被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

真人版娜美！　女鋼琴家「極細Y型丁字褲」卡蜜桃…包臀拉鍊快炸開

丫頭IG報喜：正在懷孕！　倒數15天揭真相…閨蜜女星狂喜「有了～」

10萬元坐頭等艙最後一排「配餐沒了」　空服送香檳陪罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎！　

路邊見野生湯抖森「好大一包」　網友重點全歪羞喊：是遛狗還是遛⋯？

范瑋琪爆2年前已知「討論離婚」　梁靜茹經紀公司給答案了！

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！　轉發表態…陸網嗨爆：總是不對你失望

元祖女團隔14年合體！逼出20年好友宋慧喬現身⋯韓網嚇壞：神奇

泫雅嘴唇消腫了！　52秒素顏影片+特寫嘴巴…網讚：終於變回來了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

吳慷仁, 酷兒影展

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 梁靜茹老公親自出聲了！　被傳離婚一整晚…發洩情緒：開心生活就好
  2. 維密超模「皮貼肋骨」一根根…大小腿一樣細　網嚇歪：妳有在吃東西嗎
  3. 鄧倫私人帳號被挖出「前女友長相曝光」　親密貼臉告白：路很長有我陪妳！
  4. 羅志祥「教周揚青跳舞」影片曝光！網一看被閃瞎：太甜了
  5. 男粉演唱會手舉：嫁給我！　樂團主唱走下台「男男深吻」3秒
  6. 第8年來台！「香港週」9月登場　殿堂級大師作品免出國就能欣賞
  7. 吳慷仁曬黑爆瘦目標65公斤！《與惡》瞄準金鐘：獎還是可以給我啦
  8. 《爸爸去哪兒》石頭上國中了！　「身高逼近爸爸」變運動帥哥
  9. 林秀琴豐年祭喊到沙啞...一喝冰飲失聲「全家開靜音」：好痛苦！
  10. 趙薇女兒正面照罕見曝光！　9歲抽高「直逼媽媽肩膀」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366