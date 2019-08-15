吳慷仁曬黑爆瘦目標65公斤！《與惡》瞄準金鐘：獎還是可以給我啦

▲吳慷仁出席第6屆酷兒影展。（圖／酷兒影展提供）

記者林映妤／台北報導

吳慷仁15日出席第6屆酷兒影展開幕式，透露自己休息2個月最近終於要投入影集拍攝，雖然內容還未能透露，但他興奮表示，「這部戲對我來說非常重要，這個角色有象徵性，很感謝導演願意給我這個角色。」為了這部戲他已經爆瘦4公斤，目前68公斤的他目標是65，還要曬黑，讓他笑說自己看起來會像勞工。

今年《我們與惡的距離》大獲口碑好評，吳慷仁有望再度瞄準金鐘獎，但他抱持平常心，「現在對我來說，金鐘鼓勵性質大過於得獎後的實質幫助，我比較希望幕後團隊能被肯定，因為有了他們整部戲才能去蕪存菁，還有平台的合作方法都是大家可以思考的地方。」最後他仍大笑：「但獎還是可以給我啦！」

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▲吳慷仁近期將加入新影集拍攝，相當興奮。（圖／酷兒影展提供）

演技早已受肯定，吳慷仁現階段只想放慢腳步把戲演好，「新人會覺得沒戲演是瓶頸，因為缺乏經驗嘛，但我現在會覺得，沒有時間好好準備才是瓶頸。」他2個月前就開始新戲前置作業，劇本讀到爛掉，「這次非常難得，以往的劇本可能看過就會懂它要的是什麼，這次我有種表演要追著劇本跑的感覺，很興奮！」

吳慷仁認為進入產業，一開始有想要為這個領域「做些什麼」的熱忱，近年沉澱過後體認到自己從「是個演員」轉變為「只是個演員」，但他仍努力發揮影響力，其實能將演員做好就好。