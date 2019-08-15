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韓星第一人！《屍速》金義聖表態：為香港祈禱　IG遭灌爆

記者吳睿慈／綜合報導

香港示威活動持續升溫，南韓媒體近日也跟進報導，資深演員金義聖15日便在個人Instagram發文為香港應援「我們都在看著你，為你祈禱」，成為南韓第一位公開表態的藝人，當大批陸網友湧入他的IG攻擊時，他再度正面對抗：「習近平知道稅金浪費在這些人身上嗎？」勇於表達自己的心聲。

▲▼ 韓星第一人！《屍速列車》金義聖 ：為香港祈禱（圖／翻攝自金義聖IG）

▲▼《屍速列車》金義聖表態「為香港祈禱」。（圖／翻攝自金義聖IG）

▲▼ 韓星第一人！《屍速列車》金義聖 ：為香港祈禱（圖／翻攝自金義聖IG）

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資深演員金義聖在《屍速列車》、《W－兩個世界》、《阿斯達年代記》、《阿爾罕布拉宮的回憶》皆有亮眼演出，演藝圈佔有一席地位。他出道以來多飾演反派，但個性坦蕩、勇於發表個人意見，香港示威活動越演越烈，他15日針對此事發表意見，用英文為香港加油「為香港祈禱」、「香港自由」。

▲▼ 韓星第一人！《屍速列車》金義聖 ：為香港祈禱（圖／翻攝自金義聖IG）

▲金義聖被網友攻擊，他正面回應「近平先生知道稅金浪費在這些人身上嗎」。（圖／翻攝自金義聖IG）

怎料，此舉引來網友不滿，湧入金義聖IG抗議「張紫妍事情解決了嗎」、「關你韓國人什麼事」，但也有其他網友為他說話「每個人都有言論自由」，面對負面謾罵，金義聖也不甘示弱回應「中國的網路暴力者為何在這種一點也不痛的地方攻擊呢？習近平先生知道稅金浪費在這些人身上嗎？」

▲▼ 韓星第一人！《屍速列車》金義聖 ：為香港祈禱（圖／翻攝自金義聖IG）

▲▼ 韓星第一人！《屍速列車》金義聖 ：為香港祈禱（圖／翻攝自金義聖IG）

▲▼ 韓星第一人！《屍速列車》金義聖 ：為香港祈禱（圖／翻攝自金義聖IG）

▲▼ 韓星第一人！《屍速列車》金義聖 ：為香港祈禱（圖／翻攝自金義聖IG）

▲▼金義聖身為資深演員，合作的藝人全是大咖。（圖／翻攝自金義聖IG）

▲▼金義聖身為資深演員，合作的藝人全是大咖。（圖／翻攝自金義聖IG）

事實上，金義聖過去曾為MBC節目《探查企劃Straight》擔任主持人，揭露YG前社長梁鉉錫（楊賢碩）的陋習，勇於表達自己的意見，受到很多人推崇。

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屍速列車, 金義聖, W－兩個世界, 阿斯達年代記, 阿爾罕布拉宮的回憶

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