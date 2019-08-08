修杰楷、孫志浩都有！　梧桐妹收2個爸爸的愛「父親節暖心告白」

記者李玟儀／綜合報導

梧桐妹（Angel）是賈靜雯和前夫孫志浩的女兒，也是咘咘、BO妞同母異父的姊姊，之前她在上海的畢業典禮，除了親生父親孫志浩到場參加，修杰楷也現身祝福，能夠擁有2個爸爸的關心，她坦言很感謝，在8日父親節，她送上祝福，這次也是2個爸爸都沒少。

梧桐妹在Instagram的限時動態中PO出「父親節快樂」，之後各自放上和孫志浩、修杰楷的合照，並且附上不同的表情符號表達愛意，一位是笑臉帶著愛心，一位是大大的紅色愛心，雖然方式很簡單、樸實，但對兩個爸爸的祝福與關心一點都不少。

請繼續往下閱讀...

▲▼梧桐妹祝孫志浩、修杰楷父親節快樂。（圖／翻攝自梧桐妹IG）

其實這不是梧桐妹同時提到兩位父親，之前在3月她曾在一篇PO文中，寫下對孫志浩及修杰楷的生日祝福，她對修杰楷說：「真的謝謝你照顧媽媽，也謝謝你照顧我，我知道我的脾氣沒有很好，所以謝謝你的容忍。」不只大讚修杰楷是個很棒的人，也說出了修杰楷在自己心中的地位，是個可以聊心事也可以一起玩的重要家人。

對孫志浩則是用英文向爸爸祝賀生日快樂，開頭先感謝爸爸照顧她2年，表明自己真的很愛爸爸，遠遠超過言語所能表達的一切，更直言非常享受和林若亞一起生活的時光，親暱稱呼對方「阿姨」，看得出兩人關係親近。