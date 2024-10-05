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正妹YTR離開賤葆后宮「疑挨酸背骨」！　晨晨罕吐單飛心聲

記者王靖淳／綜合報導

正妹YouTuber晨晨過去曾是「賤葆」頻道中的成員，不過她在今年初宣布離開團隊，消息曝光後出現正反兩派的討論。今（5）日是晨晨的26歲生日，她透過社群發文回顧自己這26年來的生活狀態，也反思在過去幾年中所面臨的迷茫與挑戰，「或許有很多人不諒解，覺得我背骨，但我自己知道我的人生想怎麼過，只有我自己能選擇。」

▲▼（圖／翻攝自Instagram／jbao_5000）

▲晨晨曾是「賤葆」頻道中的成員。（圖／翻攝自Facebook／晨晨ZENG）

晨晨坦言，自己長期以來覺得沒有目標，因此漫無目的地順著生活過，但今年終於找到了新的方向，並做出了一個重大的決定，選擇讓一切全部重頭來過，以自己的方式重新規劃人生。面對外界的質疑時，她堅定地表達自己對生活的掌控，認為不需要對任何人負責，只需遵循內心的聲音，勇敢面對挑戰。

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▲▼晨晨（圖／翻攝自Facebook／晨晨ZENG）

▲晨晨今年初宣布離開「賤葆」頻道。（圖／翻攝自Instagram／_19981005_）

晨晨提到，過去一年她經歷許多情緒上的轉變，無論是難過還是開心，她都選擇正視並承擔，並相信這種經歷能帶來成長，「別人說什麼是別人自己的課題，情緒來了請不要害怕，每個人都必須承擔。扛下了，釋懷後，這就是成長，放下一切會內耗自己的人事物。」

▲▼（圖／翻攝自Instagram／jbao_5000）

▲YouTube「賤葆與後宮三妹」受到不少人喜歡。（圖／翻攝自Instagram／jbao_5000）

晨晨也鼓勵大家勇敢面對生活中的改變，「不要害怕改變，人生只有一次」，她強調什麼都不做，才是真正對不起自己的行為。最後，晨晨透露，她正在等待努力的成果，並期待將好消息公佈給大家，「我還在等，等自己的努力有成績，會再跟大家公佈好消息，一起加油。」

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晨晨, YouTuber, 網紅, 賤葆

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