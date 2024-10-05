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孫安佐金山遇難！大雨受困「愛車被水淹沒」　還原驚悚過程：人可能被沖走

記者孟育民／台北報導

受低氣壓、東北季風等因素影響，新北市金山區4日降下驚人雨勢，單日累積雨量甚至突破600毫米，造成多處積水或道路不通。藝人狄鶯、孫鵬的兒子孫安佐4日白天正巧在金山工作，不料遇到天災，讓他們一群人受困無法移動，甚至車子被大水淹沒，最後只好棄車，驚悚畫面如今也曝光了！

▲▼孫安佐受困在金山，車子直接被水淹沒。（圖／重讀天月提供）

▲孫安佐受困在金山，車子直接被水淹沒。（圖／重讀天月提供）

孫安佐4日恰巧到金山拍攝MV，無奈遇到超大豪雨，他第一時間在社群分享無奈，「被困在金山，外面雨爆大。」經紀人重讀天月在旁笑說：「我們不去烏克蘭了，因為我們在金山被卡住。」他透露孫安佐車子被水淹沒，為了安全考量只好棄車，改搭導演的車子，更沿路拍下街邊景象，畫面中可看見河水已經淹過整條街道，行走的道路也如同小溪般，他們甚至遇到土石流，所幸人平安無事。

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▲▼孫安佐受困在金山，車子直接被水淹沒。（圖／重讀天月提供）

▲▼金山街邊都被水淹沒。（圖／重讀天月提供）

▲▼孫安佐受困在金山，車子直接被水淹沒。（圖／重讀天月提供）

▲▼孫安佐受困在金山，車子直接被水淹沒。（圖／重讀天月提供）

重讀天月向《ETtoday星光雲》還原當時情況，坦言開車到一半受困在水中，引擎不時傳來巨大聲響，「當下只能看水面上的波紋判斷是否有路，不開就會被淹沒，開了不能掉下去。但當時水淹到引琴蓋以上，可以有小動力，但無法爬坡，還好有劇組回來相救，而且是因為我機靈，不然人跟車子就很容易被沖走，因為漲上來很快。」最後他們棄車改搭導演的車，不過一夥人卡在金山封路，直到5日清晨才返回台北。

▲▼孫安佐受困在金山，車子直接被水淹沒。（圖／重讀天月提供）

▲重讀天月讚嘆孫安佐敬業工作。（圖／重讀天月提供）

最後，重讀天月也想替孫安佐平反，看著他努力工作的模樣表示：「大家眼中的媽寶孫安佐，因為跟我的努力，有工作都是一起努力完成，從凌晨6:00到場拍攝，到中午吃完飯12:30左右開始瞬間漲潮，後來開車下去，路都變成河⋯水沖到汽車擋風玻璃的3/2，媽寶誰會去拼工作而且淋雨。」
 

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孫安佐, 金山, 拳擊, 狄鶯, 孫鵬, 颱風.土石流

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