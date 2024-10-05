幕後／江蕙睽違9年開唱「爆演出前狂吞藥」！　1句話動員73人內幕曝

記者蔡琛儀／台北報導

天后江蕙（二姐）今（5日）出席國慶晚會，是她封麥、抗癌9年後復出的首場大型演出，雖只有短短3首歌、20分鐘的表演，但二姐依舊動人無比的歌聲，已讓全台觀眾都聽得為之動容，而天后下台第一句話，就是問工作人員自己唱得好不好；此外她在演出前幾天一度快要感冒，也拼命吞藥壓制病毒，好在正式登台就完全康復。

▲江蕙今晚在國慶晚會演出。（圖／觀傳局提供）

對於演出後的心情，負責籌備二姐此次復出表演的寬宏藝術代二姐表示，實在是回答不出個所以然，但江蕙說原本沒有很緊張，上台前還在跟大家閒聊，一上台聽到全場觀眾熱烈的掌聲馬上就緊張起來，也非常感動大家都還記得她。

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二姐相當慎重看待久違的演出，跑了大巨蛋三天，連跟她無關的技術性彩排，她也忍不住跑到現場，興奮地到處參觀大巨蛋。而她昨晚徹夜未眠，因此演出結束後最想做的就是好好睡一覺，以及宴請工作團隊的人吃飯，江蕙這次演出團隊人數高達73人，眾人在短短一個月內，在二姐一句話號召下都主動加入，有人自費買機票飛回台灣，有人說不收酬勞，還有人報名說可以來後台幫忙倒茶，都是為了能夠讓二姐復出的第一場演出能夠盡善盡美。

▲江蕙狀態極佳。（圖／觀傳局提供）

二姐封麥9年，但此次演出嗓音依然清亮，好奇她平常怎麼保養？寬宏藝術表示，其實二姐真的沒有特別保養，因為她本來並沒有要復出演唱的計畫，但今晚登台前還是有趕快吃一些八仙果等護嗓食品。而最後一首歌之所以特別選唱鄧麗君的〈甜蜜蜜〉，除了輕快，也希望在今天的感恩晚會，讓所有人都能感到「甜蜜蜜」。