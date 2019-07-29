邵雨薇：30歲才知有先天性畸形！　「全台發生率僅2.5％」粉絲見圖驚：原來我也有

記者張筱涵／綜合報導

藝人邵雨薇今年滿30歲，同時也在今年推出了第一張專輯還開了售票演唱會，演藝事業又立下了新的里程碑。忙碌行程和纖細身材讓粉絲都有些擔心，沒想到28日她突然在臉書自白到現在才知道自己有「先天性畸形」症狀。

▲邵雨薇長相甜美可愛。（圖／翻攝自邵雨薇臉書）

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邵雨薇28日曬出一張Focus耳朵的照片，可以看見耳垂和耳窩都打了耳洞，但上方部分還有一個小洞，雖然不知道是什麼但也不會痛，就一直沒有多去關心，怎料看了報導才知道：「耳朵上的小孔是一種先天性畸形，這種畸形被稱為『耳前瘻管』。」

耳前瘻管在一般狀況下並不會有問題，只是一旦發炎就會非常難根治，根據它另一端連接位置不同導致的後果也不同。邵雨薇同時分享了幾段在網路上看見的經歷：「一名媽媽幫寶寶擠了這個小孔以後發炎的非常嚴重，必須去醫院切除外側瘻管，也有人長大以後才發炎。」

▲邵雨薇30歲才知道耳上那個洞是耳前瘻管。（圖／翻攝自邵雨薇臉書）

解開了30年來的謎題外，邵雨薇也希望透過影響力去傳遞資訊：「今天解開了我將近30年之謎，主要想告訴大人們別亂擠小孩的耳前瘻管，還有已經長大的朋友們，若有發炎，一定要謹慎治療。」有同樣症狀的粉絲也都分享自身經驗，同時也有人說：「雖然我沒有，但真的長知識了。」

據耳鼻喉科醫師羅盛典於《康健雜誌》分享，耳前廔管就是外觀看起來是發生在耳輪前上方的廔管，它在皮膚的開口僅僅是一個小洞，因此很多人可能一輩子都沒有發現，發生的原因可能是遺傳也可能是偶發，臨床上不算少見，不過因人種的不同，統計上發生率也不大一樣。

白種人約是0.1∼0.9％，非洲人則在5％左右，台灣過去在1993年曾經統計過約2.5％，亞洲人過去的統計約也有10％；大約一半以上的患者是偶發且多是單側且在右側；男女比例是差不多。雖然耳前廔管沒有症狀時可以不用處理，但一旦感染過復發機率非常高外也可能更嚴重，所以感染狀況控制好後醫生都會建議動手術摘除廔管。

▲邵雨薇臉書全文。（圖／翻攝自邵雨薇臉書）