男歌手國中就靠手機鈴聲賺錢！　玩音樂慘被女友分手

記者蔡琛儀／台北報導

浪Live音樂直播主黃韋綸推出首張創作EP《你還想他》，他5年前被女友分手後，至今還是單身，當初因為他堅持走音樂路，因此讓前女友對未來存有疑惑，因此對他提分手，黃韋綸說：「至今雖覺得遺憾，但自己選了這條路，就義無反顧的奮力走下去！」

▲▼ 浪Live音樂直播主黃韋綸推出首張創作EP《你還想他》。（圖／黃韋綸提供）

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黃韋綸從9歲開始學習古典鋼琴，他從小是運動健將，國小是田徑校隊，因為爸媽覺得他太好動，怕他一天到晚往外跑，荒廢課業，因此特別安排他學鋼琴，沒想到意外發掘出他的音樂天份，但他一樣還是不太愛唸書，讓父母很傷腦筋，在他升國中時把他的鋼琴課停掉，他則改往創作發展，且還因此幫他在國中時賺了不少零用錢，黃韋綸說當時手機鈴聲正流行，但新歌上架需要時間，同學等不及，有人請他幫忙Key歌，一首20元，沒想到居然在校內爆紅。

▲浪Live音樂直播主黃韋綸推出首張創作EP《你還想他》。（圖／黃韋綸提供）

黃韋綸在音樂餐廳演唱磨練多年，他回憶剛進入駐唱界時，正好是蕭敬騰（老蕭）星光踢館走紅之際，當時也曾跟他唱同一家餐廳，至今他仍以老蕭為目標，希望可以向他學習。原本他報名參加創作選秀大賽，一舉奪下冠軍，還被主辦單位簽下，但一年多後公司卻解散，讓他的發片計畫無限期延後，所幸他轉戰浪Live，也遇到了伯樂吳易緯，雙方展開合作，終於發行首張創作EP《你還想他》。