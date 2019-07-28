李依瑾「被掐到臉紅」來真的？　還原拍攝狀況：是我故意OO

記者李欣容／台北報導

李依瑾在《最佳利益》中飾演怡安，周旋在溫昇豪與天心之間，是該劇關鍵人物，前兩集中她對溫昇豪吐口水又罵髒話，還被掐脖子推下樓，對於這些恐怖橋段，她笑說，「我怎麼可能錯過這麼好機會，可以打一個男明星打得這麼理所當然。」但是躺在醫院被掐脖子，會有整臉漲紅的效果，其實是她故意憋氣。

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▲李依瑾《最佳利益》嗆天心，對溫昇豪吐口水。（圖／翻攝自LINE TV）

李依瑾在劇中演活有些腹黑又心機的怡安，她手裡握著溫昇豪一直想要的「名單」，兩人意見不合，對他呼巴掌又吐口水全是來真的，但是其中一場她躺在醫院，被突然闖入醫院的男人掐住脖子，整臉漲紅看起來超逼真，不少觀眾都好奇，難道也是真掐嗎？

▲李依瑾在拍被掐脖子的戲時，故意憋氣。（圖／翻攝自LINE TV）

李依瑾親自向《ETtoday》透露，「其實對手演員不太敢掐我的脖子，多半都是我自己故意憋氣，讓自己有點喘不過氣，有點窒息的感覺，是我自己故意憋氣啦。」

▲李依瑾希望大家準時收看結局。（圖／翻攝自Facebook／李依瑾 Jean Lee）



即便多場戲都看起來很危險，但她感謝劇組人員保護，當時拍攝有花點時間揣摩角色心情，聽著導演指令，演完後也不會卡在角色中，是很舒適的狀態，至於這類型角色是不是她喜歡的？李依瑾則說，「負面的角色也滿喜歡，因為舞台劇也有演過類似的，似乎也可以把自己的一些陰暗面丟掉。」

今（28日）晚該劇完結篇，不少觀眾都期待發展，而李依瑾現在正在拍攝新戲《守著陽光守著你》，劇中飾演嚴肅但心地非常好的咖啡店店長，她笑說新角色完全不需要聊18禁話題。