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劉書宏「隱藏神技外洩」26秒過關！謝佳見嚇傻⋯網跪了：沒想到這麼厲害

記者洪文／台北報導

《男神時代》演員群謝佳見、葉星辰、劉書宏、夏語心26日上ETtoday直播節目《明星鍵盤手》，除了招牌「測謊機」單元之外，也考IQ、考體力，沒想到劉書宏雖然愛開玩笑，認真玩遊戲可不輸人，甚至隱藏的超強神技外洩，只花26秒順利過關，網友全跪了：「沒想到這麼厲害！」

▲▼《男神時代》演員群謝佳見、葉星辰、劉書宏、夏語心26日上ETtoday直播節目《明星鍵盤手》。（圖／ETtoday）

一開始的關卡是招牌「測謊機」單元，葉星辰、夏語心都相當怕被電到，其中夏語心被劉書宏出題：「妳有沒有因為拍這部戲喜歡我？」葉星辰虧：「太不要臉了吧！」沒想到她真的被電到，她嚇到整個人跳起來，主持人關韶文笑說：「為妳抱不平，被電就算了，還要被說喜歡劉書宏！」

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▲▼《男神時代》演員群謝佳見、葉星辰、劉書宏、夏語心26日上ETtoday直播節目《明星鍵盤手》。（圖／ETtoday）

輪到謝佳見考驗，主持人關韶文向謝佳見出題：「當初看到劇本寫著脫衣服，有沒有覺得老套？」他竟然誠實回答：「有點！」順利過關。到了劉書宏，他接續回答了「不會難過自己還沒當上男一」以及「茵聲新歌真的好聽」，沒想到全部帥氣過關，驚呆網友：「機器壞了吧？」

▲▼《男神時代》演員群謝佳見、葉星辰、劉書宏、夏語心26日上ETtoday直播節目《明星鍵盤手》。（圖／ETtoday）

第二關考驗「男神IQ挑戰賽」，謝佳見、葉星辰與劉書宏、夏語心兩隊競爭相當激烈。其中一題「阿拉伯數字誰發明的？」劉書宏回答「埃及」，被主持人關韶文嗆：「剛剛很帥，現在突然又變好蠢。」不過他後來在魔鬼數學考題中，不花1分鐘解出答案，網友誇讚：「根本是數學老師！」

▲▼《男神時代》演員群謝佳見、葉星辰、劉書宏、夏語心26日上ETtoday直播節目《明星鍵盤手》。（圖／ETtoday）

▲▼《男神時代》演員群謝佳見、葉星辰、劉書宏、夏語心26日上ETtoday直播節目《明星鍵盤手》。（圖／ETtoday）

最後一關是考體力，先是比伏地挺身背女生投球，再來是貼5張便條紙在身上，最後則是女生背在男生身上頂著書移動。劉書宏比賽前把投籃距離拉遠，增加難度，結果夏語心投了好幾次都沒投中，不過兩人平衡感大勝謝佳見、葉星辰，因此在這一關卡順利獲勝。

▲▼《男神時代》演員群謝佳見、葉星辰、劉書宏、夏語心26日上ETtoday直播節目《明星鍵盤手》。（圖／ETtoday）

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