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《Mr.臨時老師》明星高中生圍觀霸凌鬥毆還在笑...開直播線上萬人收看

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《Mr.臨時老師（미스터 기간제）》講述一起高中校園謀殺案，被指為嫌疑犯的男高生疑似殺人，某天卻突然跳樓，律師（尹鈞相飾演）本來幫他辯護卻因此丟了飯碗。他決心潛入明星高中當臨時老師，卻目擊弱小學校被痛毆霸凌，其他人還開直播共萬人收看，戲劇也反映韓國現實社會樣貌。

▲《Mr.臨時老師》學生霸凌畫面。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲《Mr.臨時老師》學生遭霸凌，旁邊的人圍觀大笑。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

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百戰百勝的律師奇武赫（尹鈞相飾演），被社長交代幫忙辯護明星高中校園喋血案，已輟學的男高生被指殺死女學生，但調查期間疑點重重，更在奇武赫主張男學生無罪後，對方暴怒承認是自己的犯行，他更趁著保外就醫，從醫院頂樓跳下，昏迷不醒。

案件陷入膠著，奇武赫突然被剝奪律師執照、趕出公司，他嗅到案件不單純，因此潛入該高中，偽裝成指導政治與法律的臨時老師。開學第一天晚上，他便潛入攝影社，想找尋死者女學生相關線索，卻意外目擊頂樓駭人情景！

▲《Mr.臨時老師》學生霸凌畫面。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲學生被迫互毆，其他人在旁起鬨。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

30、40名學生在學校頂樓開趴，直播到一半，推出學校最貧困與弱小的男學生，叫對方是「跑腿的」，跟上一任「跑腿」男學生進行一對一決鬥，「主辦單位」的學生更進行現場直播，線上收看者高達萬名，但因為不夠血腥，主辦男同學甚至把弱小生推到頂樓牆邊，疑似要逼他跳樓！

▲《Mr.臨時老師》學生霸凌畫面。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲▼甚至開直播讓人觀看霸凌畫面。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲《Mr.臨時老師》學生霸凌畫面。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

《Mr.臨時老師》演出學校集體霸凌、學生間的階級關係、甚至名門高中背後的私下交易，這些卻不是完全杜撰，反映近年來韓國發生多起學生被打成面目全非、血肉模糊等社會新聞，卻因為未成年適用少年法而遭輕判，播出後好評如潮，目前播至第四集，收視最高已突破2.686%。愛奇藝台灣站自7/18起每週四五播出。

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關鍵字

Mr.臨時老師, 尹鈞相, 日韓風

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