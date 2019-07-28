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亞洲年度最大合唱盛會「台北國際合唱音樂節」熱情開唱

▲「TICF19台北國際合唱音樂節」熱情開唱，瑞典的阿爾曼納合唱團現場演出。（圖／台北愛樂文教基金會提供）

▲「TICF19台北國際合唱音樂節」熱情開唱，瑞典的阿爾曼納合唱團現場演出。（圖／台北愛樂文教基金會提供）

生活中心／台北報導

亞洲年度最大合唱盛會「台北國際合唱音樂節」將於7月26日起至8月4日全台巡迴登場。主辦單位台北愛樂文教基金會26日在國立臺灣博物館舉行開幕嘉年華，由瑞典的阿爾曼納合唱團現場演出，以清澈空靈的絕美嗓音獻唱瑞典民謠《返航》、《山谷中的百合》、《在歡欣的夏日時光》三首曲目，讓現場民眾感受來自北國如夢似幻的透明感歌聲。

今年第十九屆台北國際合唱音樂節，邀請來自瑞典、德國、義大利、菲律賓、香港等國際頂尖合唱團登台輪番競演，也是首次有義大利的合唱團隊加入演出陣容。來自義大利的烏特合唱團（UT insieme vocale-consonante）由世界名作曲家兼指揮多納蒂率領，將帶來從蒙特威爾第（Monteverdi）到貝里歐（Berio），橫跨500年的合唱音樂作品；瑞典的阿爾曼納合唱團（Allmänna Sången）為斯堪地那維亞地區最古老合唱團，將獻唱北歐當代合唱經典曲目；德國的職業天團薩爾布呂肯室內合唱團（KammerChor Saarbrücken），將以超絕技巧演繹多首德奧高難度的經典與當代名作；而二度訪台的菲律賓曼達維兒童合唱團（Mandaue Children & Youth Chorus）將帶來熱情奔放的菲律賓民謠及南島風情節慶歌舞，另外還會與香港中文大學合唱團聯合演出「亞洲合唱之夜」。

本次開閉幕音樂會兩部古典聖樂鉅獻，由拉脫維亞國家歌劇院指揮—耶利賓許（Jānis Liepiņš）和台北愛樂合唱團、青年管弦樂團聯手，全本演出三大神劇之一的海頓《創世記》揭開序幕；閉幕音樂會則再度邀請來自匈牙利的國際指揮大師嘉保．豪勒隆(Gábor Hollerung)引領250人的盛大陣容帶來壓軸巨作—莫札特《C小調彌撒》。

從去年開始同步舉辦的「台北國際合唱大賽」獲得熱烈迴響，而今年有來自亞洲及歐洲共七個國家地區的合唱團報名參賽，將於8個分組賽中相互競逐，各分組冠軍於8月2日在台北國家音樂廳角逐大賽總冠軍。

台北愛樂文教基金會執行長丁達明表示，「台北國際合唱音樂節從1996年開始，原本是兩年辦一次，2008年開始變成每年舉辦，今年已經是第十九屆，但其實已經超過二十年歷史。這個音樂節規模已經從1996年第一屆的5天、4支外國團、2支台灣團、2個研習營跟7場音樂會，發展成今年的10天、5隻外國團、25支台灣團、4個研習營、8場台北國家音樂廳音樂會、7場巡迴音樂會、11場午間音樂會、1場交流音樂會，總共27場、1000名歌手音樂家參演。這些年來，台北國際合唱音樂節已經變成亞洲最大的合唱節，同時也是一個大型的國際合唱交流平台。」

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台北國際合唱音樂節, 台北愛樂文教基金會, 國家音樂廳

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