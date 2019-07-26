伊藤潤二《富江》拍真人版影集！　《厲陰宅》編劇+《魔山》導演共同打造

記者古靜兒／綜合報導

美國新創串流媒體平台Quibi日前宣佈，即將開發伊藤潤二出道成名作《富江》成為真人版影集，而且編劇、監製及導演都是打造經典恐怖電影的佼佼者，令漫畫迷和影迷都相當期待。

▲伊藤潤二恐怖名作《富江》即將被改編成真人版影集。（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

《富江》一直都是恐怖漫畫迷心中的經典作品，之前也曾被改編成一系列動畫或真人版電影，這次Quibi除了宣佈和索尼影業電視部門（Sony Pictures Television）及環球內容製作（Universal Content Productions）合作外，根據外媒《The Wrap》報導，《富江》真人版影集會由知名驚悚恐怖片導演亞歷山大艾亞（Alexandre Aja）執導，他也會和《厲陰宅》、《水行俠》編劇大衛萊斯里約翰遜麥戈德里克（David Leslie Johnson-McGoldrick）共同監製，而後者將同時擔任《富江》影集的編劇。

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▲《富江》系列曾被改編成真人版電影，圖為仲村美羽飾演的富江。（圖／翻攝自推特、日網）

《富江》真人版影集每集不會超過10分鐘，因此比起原作，影集版的故事更快速地進入主題，它講述了美麗的女高中生富江失蹤後，零碎的屍體被發現分散在一個小鎮上，起初這只被視為一起神秘的謀殺事件，卻被眾人發現了更可怕的事。

▲伊藤潤二恐怖名作《富江》即將被改編成真人版影集。（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

《富江》系列的首部作品於1987年推出，它除了是伊藤潤二的出道作品外，也讓這位知名漫畫家當時拿下了恐怖漫畫獎項「楳圖賞」的佳作。原作下的富江是個天生麗質、自命不凡的女高中生，她熱愛勾引班上的男同學，甚至和班導師發生不倫之戀，未婚先孕，一次校外教學中，富江被一位吃醋的男同學錯手推下山崖，還被分屍滅跡，殊不知在富江葬禮當天，她卻依然完好地出現在大家面前，從此以她不死且能夠源源不斷誕生新「富江」的能力，展開了不同的報復，也延伸出許多《富江》系列作的啟發。