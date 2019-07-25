記者洪文／綜合報導

《愛在他鄉》導演約翰克勞利（John Crowley）新作《金翅雀》（The Goldfinch）改編自普立茲獲獎小說，25日推出正式預告，故事有了更清楚的輪廓。由於該片是個跨越許多年的故事，劇組分別找了多組演員分別飾演少年、長大後版本，其中少年版《怪奇物語》芬恩沃夫哈德（Finn Wolfhard）、奧克斯弗格雷（Oakes Fegley）在預告中男男接吻，許多腐女瞬間暴動：「11拿刀在路上了！」

▲《尋龍傳說》奧克斯弗格雷、《玩命再劫》安索艾格特分別飾演少年、長大後的席爾鐸戴克。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）



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▲《怪奇物語》芬恩沃夫哈德、《敦克爾克大行動》阿奈林巴納德分別飾演席爾鐸從小到大的好朋友鮑里斯。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）



《金翅雀》由《愛在他鄉》導演約翰克勞利執導， 《尋龍傳說》奧克斯弗格雷（Oakes Fegley）、《玩命再劫》安索艾格特（Ansel Elgort）分別飾演少年、長大後的席爾鐸戴克，另一組為《怪奇物語》芬恩沃夫哈德（Finn Wolfhard）、《敦克爾克大行動》阿奈林巴納德（Aneurin Barnard）分別飾演席爾鐸從小到大的好朋友鮑里斯，妮可基嫚（Nicole Kidman）則是飾演巴波夫人，還有莎拉保羅森、路克威爾森與傑佛瑞懷特共同演出。

▲▼ 《金翅雀》疑似有BL情節，預告中「男男接吻」掀起腐女心。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）



導演約翰克勞利在《金翅雀》利用少年席歐在黑暗中不停墜落的視覺，完整地表現出他失去母親後無依無靠又不停向下墜落的現狀與心情。他找來奧克斯弗格雷與安索艾格特飾演少年與成年後的席歐，讓他們在討論劇本時見面，但不需要他們觀察彼此，他說：「沒有一個13歲的小孩會知道自己25歲以後長成什麼樣子，他們各自有不同的煩惱與真實人生要面對，唯一相同的是『金翅雀』這幅畫作對席歐一生的深遠影響。」

▲▼妮可基嫚（下圖起）飾演巴波夫人，領養片中男主角席爾鐸戴克。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）



妮可基嫚在《金翅雀》飾演社交名媛巴波夫人，她領養成為孤兒的席歐，並將他視如己出。導演形容她對工作投入的情形令人難以置信：「妮可太棒了，她在片中看起來高雅、氣質出眾，但你可以同時感覺到她內心的脆弱，她的關愛影響了席歐，正如席歐也深深地影響著她。」

▲▼安索艾格特在《金翅雀》演出長大後的席爾鐸戴克，內心仍有揮之不去的陰影。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）







《金翅雀》故事敘述小名「席歐」的13歲少年席爾鐸戴克（奧克斯弗格雷 飾）與母親參觀大都會藝術博物館，當他們在欣賞母親最愛的「金翅雀」這幅畫作時，館內突然發生恐怖攻擊，席歐在大爆炸中幸運生還，卻與母親從此天人永隔，這場突如其來的鉅變改變了席歐的一生，讓他展開充滿波折的人生與探索的旅程；成年後的席歐（安索艾格特 飾）經歷過無止盡的悲傷與自責、一連串的重生、贖罪與溫暖的愛之後，當他回首生命的這一切，他心中放不下的還是那幅改變他一生的畫作：一隻腳被細細的鎖鏈綁在棲木上的鳥兒，那個看似美麗，卻永遠無法獲得自由，同時也是母親在世時摯愛的作品：「金翅雀」。

▲▼ 片中與席爾鐸戴克一起經歷爆炸的女孩，疑似也有愛情線。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）



預告一出，受到網友狂推，「好期待電影啊」、「畫面好美啊」、「什麼神仙陣容」、「明年要拿奧斯卡了」而網友對於芬恩沃夫哈德男男接吻奧克斯弗格雷的畫面特別興奮，「11拿刀在路上」、「11慘被綠」、「小小年紀吻戲還不少」、「長大後一定是個帥哥」。

《金翅雀》預計於10月25日在台上映。