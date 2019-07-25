ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

影／《金翅雀》正式預告！芬恩沃夫哈德「男男接吻」腐女暴動：11綠帽戴慘了

記者洪文／綜合報導 

 《愛在他鄉》導演約翰克勞利（John Crowley）新作《金翅雀》（The Goldfinch）改編自普立茲獲獎小說，25日推出正式預告，故事有了更清楚的輪廓。由於該片是個跨越許多年的故事，劇組分別找了多組演員分別飾演少年、長大後版本，其中少年版《怪奇物語》芬恩沃夫哈德（Finn Wolfhard）、奧克斯弗格雷（Oakes Fegley）在預告中男男接吻，許多腐女瞬間暴動：「11拿刀在路上了！」

▲▼ 《金翅雀》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲《尋龍傳說》奧克斯弗格雷、《玩命再劫》安索艾格特分別飾演少年、長大後的席爾鐸戴克。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

請繼續往下閱讀...

▲▼ 《金翅雀》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲《怪奇物語》芬恩沃夫哈德、《敦克爾克大行動》阿奈林巴納德分別飾演席爾鐸從小到大的好朋友鮑里斯。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

《金翅雀》由《愛在他鄉》導演約翰克勞利執導， 《尋龍傳說》奧克斯弗格雷（Oakes Fegley）、《玩命再劫》安索艾格特（Ansel Elgort）分別飾演少年、長大後的席爾鐸戴克，另一組為《怪奇物語》芬恩沃夫哈德（Finn Wolfhard）、《敦克爾克大行動》阿奈林巴納德（Aneurin Barnard）分別飾演席爾鐸從小到大的好朋友鮑里斯，妮可基嫚（Nicole Kidman）則是飾演巴波夫人，還有莎拉保羅森、路克威爾森與傑佛瑞懷特共同演出。

▲▼ 《金翅雀》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲▼ 《金翅雀》疑似有BL情節，預告中「男男接吻」掀起腐女心。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲▼ 《金翅雀》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲▼ 《金翅雀》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

導演約翰克勞利在《金翅雀》利用少年席歐在黑暗中不停墜落的視覺，完整地表現出他失去母親後無依無靠又不停向下墜落的現狀與心情。他找來奧克斯弗格雷與安索艾格特飾演少年與成年後的席歐，讓他們在討論劇本時見面，但不需要他們觀察彼此，他說：「沒有一個13歲的小孩會知道自己25歲以後長成什麼樣子，他們各自有不同的煩惱與真實人生要面對，唯一相同的是『金翅雀』這幅畫作對席歐一生的深遠影響。」

▲▼ 《金翅雀》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲▼妮可基嫚（下圖起）飾演巴波夫人，領養片中男主角席爾鐸戴克。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲▼ 《金翅雀》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲▼ 《金翅雀》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲▼ 《金翅雀》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部） 

妮可基嫚在《金翅雀》飾演社交名媛巴波夫人，她領養成為孤兒的席歐，並將他視如己出。導演形容她對工作投入的情形令人難以置信：「妮可太棒了，她在片中看起來高雅、氣質出眾，但你可以同時感覺到她內心的脆弱，她的關愛影響了席歐，正如席歐也深深地影響著她。」

▲▼ 《金翅雀》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲▼安索艾格特在《金翅雀》演出長大後的席爾鐸戴克，內心仍有揮之不去的陰影。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲▼ 《金翅雀》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲▼ 《金翅雀》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）
 
《金翅雀》故事敘述小名「席歐」的13歲少年席爾鐸戴克（奧克斯弗格雷 飾）與母親參觀大都會藝術博物館，當他們在欣賞母親最愛的「金翅雀」這幅畫作時，館內突然發生恐怖攻擊，席歐在大爆炸中幸運生還，卻與母親從此天人永隔，這場突如其來的鉅變改變了席歐的一生，讓他展開充滿波折的人生與探索的旅程；成年後的席歐（安索艾格特 飾）經歷過無止盡的悲傷與自責、一連串的重生、贖罪與溫暖的愛之後，當他回首生命的這一切，他心中放不下的還是那幅改變他一生的畫作：一隻腳被細細的鎖鏈綁在棲木上的鳥兒，那個看似美麗，卻永遠無法獲得自由，同時也是母親在世時摯愛的作品：「金翅雀」。

▲▼ 《金翅雀》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲▼ 片中與席爾鐸戴克一起經歷爆炸的女孩，疑似也有愛情線。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲▼ 《金翅雀》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

預告一出，受到網友狂推，「好期待電影啊」、「畫面好美啊」、「什麼神仙陣容」、「明年要拿奧斯卡了」而網友對於芬恩沃夫哈德男男接吻奧克斯弗格雷的畫面特別興奮，「11拿刀在路上」、「11慘被綠」、「小小年紀吻戲還不少」、「長大後一定是個帥哥」。

《金翅雀》預計於10月25日在台上映。

萌犬「懶得走」秒開啟省電模式　嫩白肚擼地主人超無奈：要多懶

推薦閱讀

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

蕾菈「一夜床戰3次」超羞過程全說了！　男方這反應讓她有成就感

蕾菈「一夜床戰3次」超羞過程全說了！　男方這反應讓她有成就感

快訊／王瞳400字首吐真實心聲：謝謝和對不起！　「我們真的很軟弱」

快訊／王瞳400字首吐真實心聲：謝謝和對不起！　「我們真的很軟弱」

被直擊「夜宿廖人帥家12hrs」　蕾菈鬆口回應了！

被直擊「夜宿廖人帥家12hrs」　蕾菈鬆口回應了！

獨／宋讚養經紀人終遭起訴　接電話淚崩：我跟她都是哭著拍的！

獨／宋讚養經紀人終遭起訴　接電話淚崩：我跟她都是哭著拍的！

佐佐木希性慾太強爆婚變！　老公渡部建忍4天鬆口回應了

佐佐木希性慾太強爆婚變！　老公渡部建忍4天鬆口回應了

路上突被拍肩：好久不見！竇智孔轉頭一看是「超大咖女神」

路上突被拍肩：好久不見！竇智孔轉頭一看是「超大咖女神」

王瞳8年情斷分手　艾成默認：就是家人了

王瞳8年情斷分手　艾成默認：就是家人了

獨／爆「無性生活」是分手主因！艾成親口坦言「關鍵時間點」

獨／爆「無性生活」是分手主因！艾成親口坦言「關鍵時間點」

廖人帥1週戰5女「3號乳浪妹」起底！　細肩小可愛包不住「超兇猛側身」

廖人帥1週戰5女「3號乳浪妹」起底！　細肩小可愛包不住「超兇猛側身」

《爸爸》宋智雅12歲美到劉在錫讚嘆！　「撞臉秀智＋子瑜」JYP搶簽約

《爸爸》宋智雅12歲美到劉在錫讚嘆！　「撞臉秀智＋子瑜」JYP搶簽約

艾成用生命在愛我「8年情斷」　王瞳回應說話了！

艾成用生命在愛我「8年情斷」　王瞳回應說話了！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

蕾菈「一夜床戰3次」超羞過程全說了！　男方這反應讓她有成就感

快訊／王瞳400字首吐真實心聲：謝謝和對不起！　「我們真的很軟弱」

被直擊「夜宿廖人帥家12hrs」　蕾菈鬆口回應了！

獨／宋讚養經紀人終遭起訴　接電話淚崩：我跟她都是哭著拍的！

佐佐木希性慾太強爆婚變！　老公渡部建忍4天鬆口回應了

路上突被拍肩：好久不見！竇智孔轉頭一看是「超大咖女神」

王瞳8年情斷分手　艾成默認：就是家人了

獨／爆「無性生活」是分手主因！艾成親口坦言「關鍵時間點」

廖人帥1週戰5女「3號乳浪妹」起底！　細肩小可愛包不住「超兇猛側身」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

金翅雀, 芬恩沃夫哈德

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 孫鵬喝醉鬧事監視器畫面曝光！　推人又自摔…被鄰居抗議反嗆「不要恐嚇我」
  2. 賴冠霖忍6天再嗆「最後一次警告」　挺身護最愛：不會善罷干休！
  3. 美女主播陳家頤靠這招緊抓男人的胃　王李中彥把炒飯當稀飯吃大誇「好吃！」
  4. 影／《金翅雀》正式預告！「男男接吻」腐女暴動：她綠帽戴慘了
  5. 元元比基尼「超殺事業線＋渾圓半球」全都露！　8年前舊照曝光網暴動
  6. 「拔牙後一睡不醒」　小A辣自曝父親過世2年…開滷味店原因藏洋蔥
  7. 張立東、蘿莉塔「寶寶照」曝光！　套住她：下半輩子指靠我了
  8. 《街舞2》炸全場舞台「台灣參賽者」起底！　曾是《大學生》班底…一出場就「單用頭倒立」
  9. 蘿莉塔《玩很大》撞臉啦啦隊女神！　同框照對比網看傻：根本一樣
  10. 瘋電影／從前，有個好萊塢　好萊塢片場引出真實兇殺案

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366