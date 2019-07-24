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廢棄公園挖一半...土堆冒出人類腳掌！仔細摸牆面竟排滿屍體

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《WATCHER》進入第6集，收視已經突破5.4%，即將追平《Voice》第一季紀錄，而最新一集更是屍體滿滿，鑑識小組在人煙稀少的廢棄公園挖掘，土牆上竟有人類的肢體冒出，仔細一看更不只一具，白骨遍地、有的還沒腐爛，超級驚悚！

▲廢棄公園挖一半...土堆有人類腳掌！（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲透過鑑識發現血跡斑斑。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

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《WATCHER》講述專抓腐敗公務員的警察機構「反貪污小組」，監察組班長都治光（韓石圭飾演）在追查一起財團賄賂帳簿時，發現帳本意外落入一名小偷手中，然而該財團為了讓小偷男說出帳簿下落，竟然綁架其妻子。

組員金永軍（徐康俊飾演）與趙秀妍（朴珠熙飾演）循線找到小偷男家中，發現地毯尺寸和地板不太吻合，疑似為了掩蓋什麼，經過鑑識後戴上專用眼鏡，發現大量血跡，失蹤的小偷妻疑似已遭殺害，失血的被害者被拖行到門外，畫面怵目驚心。

▲廢棄公園挖一半...土堆有人類腳掌！（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲趙秀妍在廢棄公園發現奇怪形狀。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

一行人順利追查出小偷妻子被棄屍的地點，是一廢棄的公園，雜草叢生同時人煙稀少，都治光靈機一動，要趙秀妍把附近都搜查一遍，就在挖出一個大坑後，趙秀妍發現堆起的土牆上有許多塑膠袋，仔細一看，裡面有人骨交錯排列，甚至有的還沒腐爛，露出手骨與腳掌等四肢，非常驚悚！

▲廢棄公園挖一半...土堆有人類腳掌！（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲趙秀妍發現土堆裡有人類腳掌！轉身看牆面竟排滿屍體。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

由演技派韓石圭、徐康俊與金賢珠主演的《WATCHER》，接檔《VOICE3》後收視表現不俗，第六集達到5.405%，將追平《Voice》第一季最高收視5.406%，也緊追《VOICE3》收視。錯綜複雜的案情，以及對人的疑心讓劇情集集高潮。《WATCHER》每周日一由愛奇藝獨家播出。

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WATCHER, WATCHER揭密者, 韓石圭, 徐康俊, 日韓風

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