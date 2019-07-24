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IU《德魯納酒店》前世情人是24歲李到晛！182長腿+超萌順毛瀏海去年就曝光

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《德魯納酒店》才播出四集，已登上話題討論榜冠軍，第三集揭開IU飾演的張滿月前世，一長髮武將就是她暗戀已久、等待千年的理由。播出後該角色也被起底，本尊竟是年僅24歲的小鮮肉演員李到晛（이도현），這已是他第4部作品，在人氣韓劇《機智牢房生活》也有演！

▲IU前世情人是24歲小鮮肉！182長腿+超萌順毛瀏海去年就曝光。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲李到晛在《德魯納酒店》飾演IU前世暗戀對象。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

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1995年生的李到晛，出道作品是2017年韓劇《機智牢房生活》，他飾演鄭敬淏的高中時期，穿上棒球隊服、戴著棒球帽，演的是對棒球有著強烈野心的開朗少年。隔年在《先熱情地打掃吧》演出金裕貞跆拳道弟弟，去年的《雖然30但仍17》則是安孝燮帥氣好友，吸引不少關注。

▲IU前世情人是24歲小鮮肉！182長腿+超萌順毛瀏海去年就曝光。（圖／翻攝自機智牢房生活官網）

▲李到晛在《機智牢房生活》飾演鄭敬淏少年時期。（圖／翻攝自機智牢房生活官網）

但成為IU暗戀對象（劇中）才是讓他人氣一飛衝天，《德魯納酒店》第三集揭開張滿月生前記憶，在一場掠奪強盜富貴人家之時，李到晛飾演貴族的武將，在追逐張滿月的時候遭綁，跪求她解開韁繩。下一秒張滿月陷入流沙、生命垂危，他竟沒有拋棄敵人，還選擇救她，此後成為張滿月得力助手，卻也讓她深深愛上。

▲IU前世情人是24歲小鮮肉！182長腿+超萌順毛瀏海去年就曝光。（圖／翻攝自雖然30但仍17）

▲李到晛（左二）《雖然30但仍17》是安孝燮帥氣好友。（圖／翻攝自雖然30但仍17）

24歲的李到晛簽約樂華娛樂，是丁一宇師弟，身高有182，算得上是模特兒身材。除了上述作品的古裝、男孩味模樣，經紀公司也幫他拍攝了西裝筆挺、捲髮順毛的多組寫真，高顏質與演技實力被譽為下一代潛力男星！

▲李到晛。（圖／翻攝自樂華娛樂官網）

▲▼李到晛身高182，今年24歲。（圖／翻攝自樂華娛樂官網）

▲李到晛。（圖／翻攝自樂華娛樂官網）

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德魯納酒店, IU, 李到晛, 日韓風

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