獨／宋讚養經紀人終遭起訴　接電話淚崩：我跟她都是哭著拍的！

記者吳孟庭／獨家專訪

韓籍藝人宋讚養遭到假經紀人李湘瑋詐騙，稍早判決結果出爐，李湘瑋以詐欺罪嫌正式遭起訴，然而他與當時女友遭脅迫拍攝不雅影片的詳細內容也被曝光。人在韓國工作室的宋讚養稍早與《ETtoday》取得聯繫，沒料到其他受害者會被牽扯出來，坦言雖然一直期盼這天，卻沒想到是以這種方式公開，說完淚崩：「我跟她都是哭著拍的」。

▲宋讚養遭經紀人詐騙。（圖／記者謝婷婷攝）

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宋讚養接起《ETtoday》電話時表示，「因為昨天沒有睡覺，剛剛從中午開始睡了一下，醒過來才發現他被起訴的新聞。」隨即電話、訊息與email被灌爆，許多人都在找他，因為他的私密事情在不願意的情況下「被公開」。

「我一直在等（他被起訴）這一天，但也一直不希望這一天的到來。」被問到怎麼會被假經紀人設下的騙局給欺騙，宋讚養無奈地說，「當時就是很想要待在台灣，希望能夠好好發展看看而已。」

談到不想被曝光的影片內容，宋讚養嘆氣，「我被他（李湘瑋）逼著拍...是哭著拍的，天啊！我跟她（當時女友）都是哭著拍的，拍完也哭，傻傻認為這是讓彼此活命的路，對我們兩個都是非常痛苦的記憶，光是回憶就是陰影，乾脆那個時候死一死算了。」因為生命遭到前經紀人的威脅，不得已接受提議而拍下不雅的內容。

▲宋讚養去年接受《ETtoday星光雲》專訪即透露了詳細被騙內容。（圖／記者謝婷婷攝）

其實《ETtoday星光雲》去年獨家專訪宋讚養，就得知他被詐騙並拍攝私密影片，但選擇保護受害者，沒想到還是被曝光了。他得知後表示，「當時我也有和檢察官說過，希望不要曝光，甚至想過要不要就不要告這個部份了，畢竟這不是我一個人的事情。但現在這樣（影片內容被公開）也不能怪誰，畢竟這是我要告他的。」

「不講這些事情，是為了要保護當事者，對她來說也是生不如死。」宋讚養現在不敢聯絡女方，就怕對方受到二度傷害。說到最後他真的忍不住淚水，「剛剛一直都不想要面對這件事情，但現在（聊一聊後）心裡有一個巨大的罪惡感，大到我不敢再踏上台灣，我覺得我是罪人，真的沒有辦法面對很多事情。」並在最後說一句，「我真的努力過了」痛哭失聲。

▲宋讚養專訪時已忍不住淚水。（圖／記者謝婷婷攝）

「現在覺得自己是完全被扒光的感覺，我跟她都是，真的很難接受。」宋讚養笑，卻不是開心地笑。「我會振作起來，該去精神病院的不是受害者，而是加害人，真的好累。」坦言現在爸媽還不知情，但過不久應該就會從他們台灣朋友上得知這些，苦笑說：「我現在不敢回家了」。

宋讚養澄清自己沒有什麼奇怪癖好，真的是被逼上絕路而做出了選擇。但也表示現在短時間內將專注在韓國工作，「原本有和韓國最大的聯播網簽約，想要在韓國認真做做看，希望到時候成為回到台灣的根基。」