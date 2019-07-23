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李玖哲甜讚相馬茜：更漂亮了！分隔兩地「我會養她一輩子」

記者盧薇淩／台北報導

金曲歌王李玖哲10月將攻蛋開唱，他近日到POP Radio接受專訪，提到這次首次開演唱會，他說沒有其他人cover，「最怕背不起所有的歌詞！」也搞笑表示，「如果當天我把麥克風給大家，就是剛好那段時間我忘詞了。」問到現場沒有字幕機？李玖哲起先不懂什麼是字幕機，隨後笑說：「可是我還是看不懂中文字，所以還是有問題！」

▲▼李玖哲、相馬茜 。（圖／pop radio、翻攝臉書）

▲李玖哲嘴甜喊話相馬茜，「會養她一輩子」。（圖／pop radio、翻攝臉書）

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談到漂亮的老婆相馬茜，李玖哲自豪地誇讚「她現在更漂亮了」，因為相馬茜是家中獨生女，兩人雖然已婚，但老婆住在日本就近照顧父母。負責養家的李玖哲也甜蜜說，「我會養她一輩子。」他感謝相馬茜給予很多的支持，這段時間為了演唱會沒辦法回去陪老婆，但每天都會視訊聊天，老婆要他做好自己的事，不必擔心家裡的事。

被問是否已決定嘉賓人選？李玖哲認為嘉賓應該找身邊最close的人上台，他一早就向二哥黃立行邀約，沒想到黃立行一個「NO」就拒絕了；李玖哲也問過老婆相馬茜，但無奈老婆也不領情，不僅不願意當嘉賓，也拒絕和他在台上合唱，只表示將專程從日本飛來台灣欣賞，而連碰釘子，李玖哲只透露心裡已有人選，「我怕講出來就會失敗」。

▲▼李玖哲、相馬茜 。（圖／pop radio、翻攝臉書）

▲李玖哲將攻蛋舉行演唱會。（圖／pop radio）

距離演唱會不到三個月，李玖哲也極積健身、練唱，之前就很喜歡騎腳踏車，透露常常清晨就偕黃立行一起從台北騎到淡水，不時還會被晨運經過的阿公阿嬤認出來，還曾被誇過「現在瘦了」，讓李玖哲開心自己有不同年齡層的歌迷。

因赴美發展受到合約限制，導致李玖哲無法照常推出國語專輯，一度陷入人生低潮。直到他在網路上看到這句話「Be kind ,for everyone you meet is fighting a hard battle」改變了他的態度和心情。李玖哲在節目中分享這句經典語錄，表示自己曾對臉上面無表情，或臭著一張臉的人感到不悅，但自己真正經歷過人生低谷，也體會到無法發自內心笑出來的感覺後，他反而懂得以同理心去替對方著想

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