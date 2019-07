李玖哲甜讚相馬茜：更漂亮了！分隔兩地「我會養她一輩子」

記者盧薇淩/台北報導

金曲歌王李玖哲10月將攻蛋開唱,他近日到POP Radio接受專訪,提到這次首次開演唱會,他說沒有其他人cover,「最怕背不起所有的歌詞!」也搞笑表示,「如果當天我把麥克風給大家,就是剛好那段時間我忘詞了。」問到現場沒有字幕機?李玖哲起先不懂什麼是字幕機,隨後笑說:「可是我還是看不懂中文字,所以還是有問題!」

▲李玖哲嘴甜喊話相馬茜,「會養她一輩子」。(圖/pop radio、翻攝臉書)

談到漂亮的老婆相馬茜,李玖哲自豪地誇讚「她現在更漂亮了」,因為相馬茜是家中獨生女,兩人雖然已婚,但老婆住在日本就近照顧父母。負責養家的李玖哲也甜蜜說,「我會養她一輩子。」他感謝相馬茜給予很多的支持,這段時間為了演唱會沒辦法回去陪老婆,但每天都會視訊聊天,老婆要他做好自己的事,不必擔心家裡的事。

被問是否已決定嘉賓人選?李玖哲認為嘉賓應該找身邊最close的人上台,他一早就向二哥黃立行邀約,沒想到黃立行一個「NO」就拒絕了;李玖哲也問過老婆相馬茜,但無奈老婆也不領情,不僅不願意當嘉賓,也拒絕和他在台上合唱,只表示將專程從日本飛來台灣欣賞,而連碰釘子,李玖哲只透露心裡已有人選,「我怕講出來就會失敗」。

▲李玖哲將攻蛋舉行演唱會。(圖/pop radio)

距離演唱會不到三個月,李玖哲也極積健身、練唱,之前就很喜歡騎腳踏車,透露常常清晨就偕黃立行一起從台北騎到淡水,不時還會被晨運經過的阿公阿嬤認出來,還曾被誇過「現在瘦了」,讓李玖哲開心自己有不同年齡層的歌迷。

因赴美發展受到合約限制,導致李玖哲無法照常推出國語專輯,一度陷入人生低潮。直到他在網路上看到這句話「Be kind ,for everyone you meet is fighting a hard battle」改變了他的態度和心情。李玖哲在節目中分享這句經典語錄,表示自己曾對臉上面無表情,或臭著一張臉的人感到不悅,但自己真正經歷過人生低谷,也體會到無法發自內心笑出來的感覺後,他反而懂得以同理心去替對方著想