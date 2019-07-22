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賴冠霖解約真相曝光！CUBE轉賣合約「他1年後才知道」　律師爆：文件造假

記者李湘文／綜合報導

南韓團體「Wanna One」成員賴冠霖日前驚傳向經紀公司「CUBE娛樂」提出解約，他的律師今（22日）出面證實消息，並透露跟公司槓上的原因，包括CUBE娛樂未經本人同意就轉讓賴冠霖的大陸活動經紀權，以及私自製作印章、假冒同意書等等，導致藝人無法再信賴公司。

▲賴冠霖律師說明解約原因。（圖／翻攝自微博／賴冠霖_Edward）

▲賴冠霖律師代他說明解約原因。（圖／翻攝自微博／賴冠霖_Edward）

律師指出，賴冠霖在2017年7月跟CUBE簽下合約，大陸方面的活動經紀權卻在2018年突然被公司轉賣給第3方，而他本人、父母事先並沒有同意，甚至直到2019年4月才知道此事。然而在行程管理上，韓方安排的工作曾跟陸方衝突，導致賴冠霖在拍攝大陸節目時出現問題，甚至跟湖南衛視變得關係不佳。

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賴冠霖得知合約狀況有異，在6月向經紀公司反應違約疑慮，但CUBE娛樂拿出本人蓋章的文件，表示並沒有違反合約的問題。然而，賴冠霖從來不曾在合約上蓋過印章，也沒有同意公司以他名義刻章，疑似是CUBE娛樂擅自偽造同意文件，導致賴冠霖認為無法再信賴公司，在7月提出解約要求。

此外，律師透露，其實賴冠霖一開始希望跟CUBE和解，私下解決合約衝突問題，但遭到對方以「沒有違約」為由拒絕，甚至鬧上新聞版面，因此只能走上訴訟一途。關於CUBE表示「賴冠霖是為了單獨活動才提出解約」一事，律師也表示報導不是事實，希望藉由這次說明，讓粉絲和大眾正確了解狀況。

▲賴冠霖微博回應。（圖／翻攝自賴冠霖Instagram）

▲賴冠霖Instagram回應。（圖／翻攝自賴冠霖Instagram）

對此，賴冠霖22日晚間也親自透過社群平台發聲，在Instagram以韓文寫下：「我很想知道為什麼，大家不要太擔心，都會好起來的。」至於微博，他則用中文表示：「大家的關心都有收到，不要擔心，相信所有的事情都會得到解決，一切都會好起來的。漫長的夜晚。」

▲賴冠霖微博回應。（圖／翻攝自微博／賴冠霖_Edward）

▲賴冠霖微博回應。（圖／翻攝自微博／賴冠霖_Edward）

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