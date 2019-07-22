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裴淳華再當女強人！《無間行動》主導「線人計畫」逼他入監獄

記者洪文／綜合報導

英國女星裴淳華（羅莎蒙派克，Rosamund Pike）向來以喜好挑戰硬派劇情聞名，在《控制》、《私人戰爭》演出深受好評。對角色和劇本有想法的她本身是暢銷小說《三秒風暴》的愛好者，當收到《無間行動》第一版劇本時候，便立刻加入團隊中，將全身精力投入到這部她真正想拍的作品。

▲▼《無間行動》劇照。（圖／星泰提供）

▲《無間行動》劇照。（圖／星泰提供）
電影《無間行動》改編自全球暢銷近200萬本瑞典小說《三秒風暴》，小說由前科犯與獲獎記者共同創作，利用非一般虛構情節，透過更加逼近犯罪的真實細節，讓讀者進入最驚悚的毒品交易世界。電影首支預告曝光後便大獲好評，充分感受到男主角喬爾金納曼必須遊走黑白兩道，甚至必須到監獄中臥底謀略的緊張氛圍。

在《私人戰爭》扮演戰地記者之後，裴淳華在《無間行動》再度化身女強人，扮演FBI冷面主管，強力主導線人計畫直搗監獄內部販毒網路，逼迫男主角喬爾金納曼進入險惡監獄，預備將神秘黑幫組織一網打盡，而這角色由具有強悍氣勢的她詮釋起來可說是魄力十足。

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▲▼《無間行動》劇照。（圖／星泰提供）

▲《無間行動》劇照。（圖／星泰提供）

《無間行動》描述彼特考斯洛（喬爾金納曼 飾）曾是特種作戰部隊的軍人，曾因過失殺人入監服刑，出獄後為了家庭生計，不得不鋌而走險替波蘭黑手黨做紐約地下毒品交易，但在此同時，他卻也是FBI線人，雙面身分讓他每日過著如履薄冰的生活。當FBI臥底行動失敗，導致緝毒線全面瓦解，為了重啟爐灶，彼特此時被FBI高層下令返回監獄，從獄中擊垮黑幫，但明暗之間敵人、朋友難分，這場行動背後還有更天大的秘密等著他揭曉。

《無間行動》將於8月16日於全台上映。

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三秒風暴, 無間行動, 裴淳華, 羅莎蒙派克

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