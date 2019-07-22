「做夢都別想復出」票選！　勝利、鄭俊英僅拿二跟五…冠軍是他

記者鄭又菡／綜合報導

南韓演藝圈近日爭議不斷，吸毒、偷拍、性侵、詐騙等狀況層出不窮，而日前南韓網站《디시인사이드》（dcinside）開放「做夢都別想復出的藝人」票選活動，大眾把第一名投給「水晶男孩」的姜成勳，而日前醜聞纏身的勝利則是拿下第二。

▲南韓網站開放「做夢都別想復出的藝人」票選活動。（圖／翻攝自dcinside）

姜成勳日前遭70多名粉絲控告詐騙，挪用粉絲俱樂部的公款，後來又爆出「入侵住宅」還引起警方關注，一連串的醜聞讓粉絲要求他暫停水晶男孩的活動，還在此次「做夢都別想復出的藝人」的票選活動中獲得4,444張票，以25%得票率在當中奪冠。而涉嫌性中介、性交易、教唆銷毀證據等罪名的BIGBANG前成員勝利，則是在排行當中以12%的得票率拿到亞軍，順遂的星途幾乎全毀。

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▲姜成勳為民眾票選第一名。（圖／資料照）

▲勝利、劉承俊分別拿第二及第三名。（圖／東方IC／翻攝自nate）

因逃兵役惹出爭議的歌手劉承俊為榜上的第三名，他在2002年被政府拒絕入境後，時隔17年再次有機會踏上南韓的土地，卻遭到7成的民眾反對。接下來榜上分別還有涉嫌多項性侵及偷拍的鄭俊英，被爆為躲兵役而拔掉12顆牙齒的MC夢，因父母詐騙、巨額倒會、貸款潛逃出國的Microdot。

▲鄭俊英則拿到第五名。（圖／CFP）

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