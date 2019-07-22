蔡徐坤蟬聯64周冠軍被周杰倫打敗！　粉絲聲明退出競爭：把錢花在刀口上

記者古靜兒／綜合報導

大陸藝人蔡徐坤的全球粉絲後援會於22日發表聲明，繼與周杰倫爭奪超話排行榜冠軍一戰後，他們表示未來將會把數據重心從微博榜單，轉移至他的作品和舞台上，引發一陣熱議。

▲蔡徐坤全球粉絲後援會發表聲明，將退出微博各項數據榜單的競爭。（圖／翻攝自微博／蔡徐坤）

大陸知名社交網站微博上的超級話題明星榜（簡稱超話明星榜），是粉絲為藝人宣傳的管道之一，粉絲只要經常PO文為偶像宣傳，並且累計積分，就能夠增加話題熱度，讓他獲得榜內排名，已蟬聯64周冠軍的蔡徐坤，卻在7月21日當周排行榜上敗給了周杰倫。蔡徐坤粉絲團官方微博帳號就在22日宣佈，將退出微博各項數據榜單的競爭，未來將把數據重心轉移至舞台、音樂、時尚、品牌等，陪伴他打造出更好的作品。

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▲蔡徐坤全球粉絲後援會發表聲明，將退出微博各項數據榜單的競爭。（圖／翻攝自微博／蔡徐坤全球粉絲後援會）

▲蔡徐坤全球粉絲後援會發表聲明，將退出微博各項數據榜單的競爭，粉絲都在底下留言表示支持。（圖／翻攝自微博／蔡徐坤全球粉絲後援會）

許多粉絲對此聲明紛紛轉發並表示非常贊同，認為更應該專注在蔡徐坤即將於7月26日發佈的新曲《YOUNG》上，也在底下留言支持：「新歌必須全力以赴」、「錢就要花在刀刃上！」留言區也有周杰倫的粉絲回覆，表示每個時代都會有每個時代的偶像，也希望粉絲都可以理智追星，用正確的方式為各自的偶像全力應援。

▲周杰倫也在底下留言回覆，為蔡徐坤應援。（圖／翻攝自微博／蔡徐坤全球粉絲後援會）