記者張筱涵／綜合報導

藝人蕭景鴻（阿弟）21日宣布老婆Mei（邱馨葦）生下第三胎的好消息，原本決定自然產但因為寶寶實在太大了，最後決定剖腹產。

▲阿弟21日喜迎第三個小寶貝，未來一家5口將會更加甜蜜幸福。（圖／翻攝自MEI臉書）

阿弟21日晚間近11點宣布老婆生下第三胎的好消息，原本夫妻倆打算自然產，怎料醫生評估寶寶太大，頭一直卡著下不來，MEI如果自然產的話可能會有產後血崩的風險，於是緊急改為剖腹產，終於在當天晚上8點30分左右，4150克的「阿豬寶」來到這個世界上了！

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今年38歲的MEI算高齡產婦生完第三胎整個人筋疲力盡，阿弟一直到確認老婆已經熟睡了才透過臉書發布好消息：「感謝各方好友們的關心與幫助，這一路孕程真是歷經各種危急時刻，母子平安是我今天生日的最大願望，總算能鬆口氣！在看到他出現的那一刻，不意外的我又哭了哈哈～」

【阿弟臉書全文】

老婆辛苦了，陣痛了一整天，羊水也破了，醫生評估寶寶太大，頭一直卡著下不來，若自然產也可能有產後血崩的風險，於是決定剖腹產，在晚上8:30左右誕生下4150克的阿豬寶，媽媽現在已熟睡當中，感謝各方好友們的關心與幫助，這一路孕程真是歷經各種危急時刻，母子平安是我今天生日的最大願望，總算能鬆口氣！在看到他出現的那一刻，不意外的我又哭了哈哈～