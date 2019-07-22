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《PRODUCE X 101》爆黑箱恐換成員！　Mnet神隱3天回應了

記者張筱涵／綜合報導

南韓節目《PRODUCE X 101》19日宣布最終以「X1」出道11人結果，但遭到網友提出「每個名次差的票數都是相同的」等疑點指控造假，隨著22日宣布X1正式出道日和名嘴節目談論，這個事件又掀起熱議，製作方Mnet神隱3天後終於出面回應了。

▲《PRODUCE X 101》19日宣布X1成員。（圖／翻攝自《PRODUCE X 101》官方臉書）

▲《PRODUCE X 101》19日宣布X1最終11位成員。（圖／翻攝自《PRODUCE X 101》官方臉書）

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《PRODUCE X 101》19日宣布最終出道人選後，網友發現每個名次的差異票數都是29978票，就連明明是第11名但因為這次是X制度而沒能出道的李鎮赫和第10名姜敏熙的票數差異也是29978票。其他數字看下來也有數學超好的網友指出一切都是以「7494.5」為基準的倍數。

不只該節目的忠實觀眾痛批造假，就連名嘴夏材勤（音譯，하재근）也都在節目上對此表示：「每次選秀節目都一定會有造假的指控，但這次實在太誇張了！」再加上這次決賽前有眾多練習生粉絲為了幫忙拉票祭出高價獎品，他也痛批「這根本就是買票行為」，聲浪越演越烈的情況下韓媒大膽假設：「X1出道成員會有改變？」

▲X1出道遭質疑黑箱！票數差「詭異巧合」李鎮赫原本在第11。（圖／翻攝自韓網）

▲韓網友指出《PRODUCE X 101》決賽票數有蹊蹺。（圖／翻攝自韓網）

Mnet方事過3天仍未發表任何立場，22日僅宣布X1將在8月27日舉辦出道SHOWCON（意旨SHOWCASE兼演唱會型態），不但沒有轉移焦點，反而引起網友更大的反彈。直到南韓時間22日早上11點左右，Mnet工作人員才向韓媒《Sports Today》表示：「要對外表達『直播投票造假是真的還是假的』是件很奇怪的事，我們沒必要造假票數啊，我們認為發表官方聲明會造成負面影響因此決定不發（聲明）的。」

【《PRODUCE X 101》11位出道成員名單】

第一名：金曜漢

第二名：金宇碩

第三名：韓勝宇

第四名：宋亨俊

第五名：曹承衍

第六名：孫東杓

第七名：李翰潔

第八名：南道賢

第九名：車俊昊

第十名：姜敏熙

第十一名（X）：李垠尚

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