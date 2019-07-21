ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

笑笑為他典當媽媽遺物金飾！　小玉罕見正經告白「我最愛的」：沒有她，沒有我

記者李湘文／綜合報導

YouTuber小玉以各種誇張影片走紅，跟室友笑笑是一起拍片的好夥伴，也曾說對方就像自己的家人。他近期還透露，曾經歷身上沒有錢、生活非常困難的時期，當時靠著笑笑典當媽媽遺物才挺過來，「這件事，我一直以來銘記在心。」

▲笑笑為了小玉典當媽媽的遺物。（圖／翻攝自小玉Instagram）

▲小玉和笑笑是多年的好友、工作夥伴、室友。（圖／翻攝自小玉Instagram）

小玉21日PO出在網咖前拍的照片，回憶起以前跟笑笑一起在這裡剪片，可說是一段真的很辛苦的時光，「當時我身上剩下不到2萬元﻿，笑笑為了支持我，先把媽媽留的金飾典當掉，我們才勉強撐住那段時間﻿。這件事我一直以來銘記在心，這也是小玉這個頻道一直以來持續更新的最大動力﻿。」

請繼續往下閱讀...

小玉一路走來，因為拍的影片特別具爭議性，受到不少惡言抨擊，也會被嫌「瘋瘋癲癲很討厭」。他先前公開坦承罹患憂鬱症，但還是繼續拍片，面對惡評也不抱怨，「因為在這個舞台後，很多人看不到，這個頻道在支撐著多少人的生活﻿。我不能倒，就算我現在的身心已經受到很大的傷害。﻿」

▲笑笑為了小玉典當媽媽的遺物。（圖／翻攝自小玉Instagram）

▲小玉稱笑笑「最愛的家人」。（圖／翻攝自小玉Instagram）

難得感性說真心話，小玉直言這可能就是宿命，「總之，我今天想到，還是很想謝謝我最愛的家人，笑笑﻿。沒有她，沒有我，沒有小玉，我更不會認識最珍貴的﻿你們。」粉絲也因為這段話感動又感傷，紛紛留言為小玉打氣「永遠支持你們」、「謝謝一直以來帶給我們歡笑」、「繼續加油」。

【小玉全文】

這是我跟笑笑曾經一起剪片的網咖﻿

當時我身上剩下不到2萬元﻿
笑笑為了支持我，先把媽媽留的金飾典當掉，我們才勉強撐住那段時間﻿
這件事我一直以來銘記在心﻿
這也是小玉這個頻道一直以來持續更新的最大動力﻿

我只是想說，很多人說我瘋瘋顛顛很討厭，但我從來不抱怨﻿

因為在這個舞台後，很多人看不到，這個頻道在支撐著多少人的生活﻿

我不能倒，就算我現在的身心已經受到很大的傷害﻿

但從小以來，我就是這樣，站在第一線幫助需要被幫助的﻿

我沒有說多喜歡這樣，但或許，這就是自己的宿命吧﻿

總之，我今天想到，還是很想謝謝我最愛的家人，笑笑﻿

沒有她，沒有我，沒有小玉﻿
我更不會認識最珍貴的﻿

你們

推薦閱讀

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

BY2唱跳超穩「全場歡呼結果0分」當場臉垮　網聽完原因怒了！

BY2唱跳超穩「全場歡呼結果0分」當場臉垮　網聽完原因怒了！

快訊／漫威首位華人英雄！《上氣》男主角是他　梁朝偉是滿大人

快訊／漫威首位華人英雄！《上氣》男主角是他　梁朝偉是滿大人

獨家／《棒棒堂》毛弟爆熱戀台劇正妹女星！　餐廳突站起「伸手餵食」私會畫面曝光

獨家／《棒棒堂》毛弟爆熱戀台劇正妹女星！　餐廳突站起「伸手餵食」私會畫面曝光

薩諾斯軍團《復仇者4》留下1個角色沒死！編劇證實：溜了

薩諾斯軍團《復仇者4》留下1個角色沒死！編劇證實：溜了

親口曝《101》廝殺名單！　李棟旭癱軟椅子上「沮喪低頭15秒」

親口曝《101》廝殺名單！　李棟旭癱軟椅子上「沮喪低頭15秒」

《棒棒堂》牙膏現況曝光！　「菜市場擺攤維生」…離婚13年愛妻獨養單親2兒

《棒棒堂》牙膏現況曝光！　「菜市場擺攤維生」…離婚13年愛妻獨養單親2兒

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

在草原上結婚！　郭碧婷穿婚紗現身…向佐看呆甜喊「老婆」

在草原上結婚！　郭碧婷穿婚紗現身…向佐看呆甜喊「老婆」

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

企鵝妹坐客運開直播「跟蹤男坐後面」慌了！　淚崩奔警局求救…網震怒堵人

企鵝妹坐客運開直播「跟蹤男坐後面」慌了！　淚崩奔警局求救…網震怒堵人

任達華進加護病房恐「二度手術！」　深夜返港手傷較嚴重

任達華進加護病房恐「二度手術！」　深夜返港手傷較嚴重

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

BY2唱跳超穩「全場歡呼結果0分」當場臉垮　網聽完原因怒了！

快訊／漫威首位華人英雄！《上氣》男主角是他　梁朝偉是滿大人

獨家／《棒棒堂》毛弟爆熱戀台劇正妹女星！　餐廳突站起「伸手餵食」私會畫面曝光

薩諾斯軍團《復仇者4》留下1個角色沒死！編劇證實：溜了

親口曝《101》廝殺名單！　李棟旭癱軟椅子上「沮喪低頭15秒」

《棒棒堂》牙膏現況曝光！　「菜市場擺攤維生」…離婚13年愛妻獨養單親2兒

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

在草原上結婚！　郭碧婷穿婚紗現身…向佐看呆甜喊「老婆」

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

笑笑, 小玉

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 演完霸道總裁就出家…消失1月回來了！《新鐵石心腸》男主角「還俗」長這樣
  2. 吳尊兒女近況曝光！　NeiNei細心為Max撐傘…畫面萌暈網：好有愛
  3. 笑笑為他典當媽媽遺物金飾！　小玉罕見正經告白「我最愛的」：沒有她，沒有我
  4. 「Akira師弟」台灣開唱連2天實現願望！　苦練中文寵粉 
  5. 《上氣》男主角劉思慕是誰？「一流名校學霸」靠1個簡單方法⋯讓漫威找上他
  6. 泰BL劇10鮮肉玩嗨！New被壓倒在地　Tay「D罩杯」險扒光
  7. 女團成員生日哀嘆沒人記得　回家喜見蛋糕...秒吃光竟發生悲劇
  8. 任達華右手傷勢嚴重！　「4指神經受損」愛妻琦琦求二度開刀
  9. 宋慧喬宣告休息！　下半年放假「給自己留些時間」
  10. 鍾麗緹3年婚姻為幼齒尪狂落淚　婆婆力挺暖告白：兒子娶到妳是福氣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366