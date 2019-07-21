笑笑為他典當媽媽遺物金飾！　小玉罕見正經告白「我最愛的」：沒有她，沒有我

記者李湘文／綜合報導

YouTuber小玉以各種誇張影片走紅，跟室友笑笑是一起拍片的好夥伴，也曾說對方就像自己的家人。他近期還透露，曾經歷身上沒有錢、生活非常困難的時期，當時靠著笑笑典當媽媽遺物才挺過來，「這件事，我一直以來銘記在心。」

▲小玉和笑笑是多年的好友、工作夥伴、室友。（圖／翻攝自小玉Instagram）

小玉21日PO出在網咖前拍的照片，回憶起以前跟笑笑一起在這裡剪片，可說是一段真的很辛苦的時光，「當時我身上剩下不到2萬元﻿，笑笑為了支持我，先把媽媽留的金飾典當掉，我們才勉強撐住那段時間﻿。這件事我一直以來銘記在心，這也是小玉這個頻道一直以來持續更新的最大動力﻿。」

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小玉一路走來，因為拍的影片特別具爭議性，受到不少惡言抨擊，也會被嫌「瘋瘋癲癲很討厭」。他先前公開坦承罹患憂鬱症，但還是繼續拍片，面對惡評也不抱怨，「因為在這個舞台後，很多人看不到，這個頻道在支撐著多少人的生活﻿。我不能倒，就算我現在的身心已經受到很大的傷害。﻿」

▲小玉稱笑笑「最愛的家人」。（圖／翻攝自小玉Instagram）

難得感性說真心話，小玉直言這可能就是宿命，「總之，我今天想到，還是很想謝謝我最愛的家人，笑笑﻿。沒有她，沒有我，沒有小玉，我更不會認識最珍貴的﻿你們。」粉絲也因為這段話感動又感傷，紛紛留言為小玉打氣「永遠支持你們」、「謝謝一直以來帶給我們歡笑」、「繼續加油」。

【小玉全文】

這是我跟笑笑曾經一起剪片的網咖﻿



當時我身上剩下不到2萬元﻿

笑笑為了支持我，先把媽媽留的金飾典當掉，我們才勉強撐住那段時間﻿

這件事我一直以來銘記在心﻿

這也是小玉這個頻道一直以來持續更新的最大動力﻿



我只是想說，很多人說我瘋瘋顛顛很討厭，但我從來不抱怨﻿



因為在這個舞台後，很多人看不到，這個頻道在支撐著多少人的生活﻿



我不能倒，就算我現在的身心已經受到很大的傷害﻿



但從小以來，我就是這樣，站在第一線幫助需要被幫助的﻿



我沒有說多喜歡這樣，但或許，這就是自己的宿命吧﻿



總之，我今天想到，還是很想謝謝我最愛的家人，笑笑﻿



沒有她，沒有我，沒有小玉﻿

我更不會認識最珍貴的﻿



你們