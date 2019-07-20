鄭爽想「放棄拍戲」當網紅！　吐心聲：真實生活更有意思

記者傅家妤／綜合報導

大陸藝人鄭爽2016年以《微微一笑很傾城》走紅兩岸三地，隨後因參演了不少夯劇，人氣更上一層樓，實力與流量兼具，近來網路上瘋傳一段她自問自答的影片，提及有意轉戰網紅界，還說如果憑藉著網紅工作可以養活自己，「會考慮放棄拍戲」。

▲鄭爽想嘗試往網紅界發展。（圖／翻攝自微博／鄭爽官方後援會）

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近來網路上瘋傳一段自問自答的片段，提及自己未來最想做的事情，就是到有許多兔子的地方旅遊，而且還要拍出許多吃美食、旅遊的影片與大家分享，朝向網紅界發展，「最嚮往的事情就是每天早上起床，穿得美美的，然後去拍照片，因為我特別羨慕那些一邊拿著手機，一邊錄抖音，或是錄快手的人，我會覺得為什麼會那麼自信，我也想成為那樣的人，因為我會覺得我不好意思做這樣的事情，並不是不想做，而是不好意思。」

▲鄭爽再自問自答的影片中談及未來想做的事情。（圖／翻攝自微博）

還說往後如果可以靠網紅事業賺錢，會考慮放棄當演員，「因為我會覺得自己的人生比拍戲更有意思，而且我的人生會更真實。」鄭爽也提及自己其實是把演員當成一份工作，但她比較嚮往一種較輕鬆的生活方式，「因為拍戲是一件非常有壓力的事情，加上年齡漸長，擔心被新人取代，因此希望可以往另一個方向發展，說完也忍不住開心大笑，非常可愛。

▲鄭爽嚮往可以過自己的生活。（圖／翻攝自微博）

不少粉絲看了該段影片後，都非常擔心她真的會離開演藝圈，意外掀起不少熱議，鄭爽稍早也在個人app上發文，「我會調整好自己的，只是開始的時候，哪怕有壓力，也想在軟件（app）說說話，讓你們知道我還在，我有什麼言論不當的地方，我只能反省自己，是啊，出道時間很久，才有了積蓄（做軟件），想讓你們了解真實的我，可能讓很多人失望了。」該則發文也被粉絲解讀為回應當網紅一事。

▲鄭爽發文。（圖／翻攝自微博）